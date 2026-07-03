Quando será o próximo jogo da Argentina na Copa? Seleção de Messi vai para oitavas de final

A Argentina está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A seleção venceu Cabo Verde por 3 a 2, na prorrogação, e garantiu vaga na fase eliminatória da competição.

O próximo adversário será o Egito, que avançou após derrotar a Austrália nos pênaltis. As equipes empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, antes da definição da vaga nas cobranças.

O confronto entre Argentina e Egito será disputado na terça-feira, 7, às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. A equipe argentina busca avançar às quartas de final e segue na disputa pelo tetracampeonato mundial.

Como foi o confronto da Argentina com Cabo Verde?

Argentina confirmou a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, mas precisou superar dificuldades para vencer Cabo Verde por 3 a 2, nesta sexta-feira, 3, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida. A equipe comandada por Lionel Scaloni garantiu a vaga apenas após um confronto equilibrado, no qual a seleção africana buscou o empate em duas oportunidades.

O resultado manteve a campanha invicta da seleção argentina na competição. Depois de três vitórias na fase de grupos, sobre Argélia, Áustria e Jordânia, os atuais campeões encontraram um adversário que conseguiu limitar as ações ofensivas e levou a decisão até os minutos finais da prorrogação.

Lionel Messi abriu o placar e voltou a ampliar seus números no torneio. O camisa 10 chegou a sete gols em quatro partidas e reassumiu a liderança isolada da artilharia da Copa do Mundo, superando Kylian Mbappé, que soma seis gols. O argentino também alcançou a marca de 20 gols em Mundiais e ampliou a vantagem como maior artilheiro da história da competição.

Messi ainda registrou o oitavo jogo consecutivo balançando as redes em Copas do Mundo, sequência iniciada na edição de 2022, no Catar. O desempenho supera as séries de Jairzinho, em 1970, e de Just Fontaine, em 1958.

Nas oitavas de final, a Argentina enfrentará o Egito, que eliminou a Austrália nos pênaltis. A partida está marcada para terça-feira, 7 de julho, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Cabo Verde disputou sua primeira Copa do Mundo e também chegou invicta ao confronto, após três empates na fase de grupos contra Espanha, Uruguai e Arábia Saudita. Antes da partida, a delegação convivia com uma denúncia de estupro envolvendo o capitão da equipe.

No estádio, a seleção argentina teve maioria nas arquibancadas. Torcedores cantaram músicas tradicionais de apoio à equipe durante toda a partida, repetindo o cenário observado nos compromissos anteriores disputados em Kansas City e Dallas.

O confronto ocorreu sob temperaturas elevadas no sul da Flórida. Os termômetros registravam cerca de 33°C antes do início da partida, enquanto a sensação térmica se aproximava dos 40°C. As condições climáticas também influenciaram a organização da competição, que avalia alterações na programação de outros jogos, entre eles o confronto entre Brasil e Noruega, previsto para Nova Jersey.

Confrontos das oitavas de final e times classificados

Sábado, 4 de julho de 2026

14h - Canadá x Marrocos - NRG Stadium, Houston.

18h - Paraguai x França - Lincoln Financial Field, Filadélfia.

Domingo, 5 de julho de 2026

17h - Brasil x Noruega - MetLife Stadium, Nova Jersey.

21h - México x Inglaterra - Estádio Azteca, Cidade do México.

Segunda, 6 de julho de 2026

16h - Portugal vs Espanha - AT&T Stadium, Dallas.

21h - Estados Unidos x Bélgica - Lumen Field, Seattle.

Terça, 7 de julho de 2026