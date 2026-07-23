Aston Martin muda chassi e aerodinâmica em tentativa de salvar temporada no GP da Hungria

A Aston Martin chega ao GP da Hungria com a principal atualização da temporada de 2026. Depois de passar boa parte do campeonato sem apresentar novidades no AMR26, a equipe inglesa levará ao Hungaroring um novo chassi e um amplo pacote aerodinâmico na tentativa de reduzir a diferença para as rivais.

O objetivo é tornar o carro mais leve e melhorar sua estabilidade nas curvas, dois dos principais problemas enfrentados pela equipe até aqui. Segundo Mike Krack, chefe de operações da Aston Martin, a expectativa é que o longo período sem evoluções tenha chegado ao fim.

Temporada frustrante aumenta pressão

Mesmo com o investimento do proprietário Lawrence Stroll, a presença do bicampeão Fernando Alonso e o trabalho de Adrian Newey no desenvolvimento do projeto, a Aston Martin vive uma das campanhas mais decepcionantes do grid.

Os resultados ficaram muito abaixo do esperado. Em algumas classificações, a equipe chegou a registrar diferenças superiores a quatro segundos para o carro mais rápido, enquanto Alonso terminou o GP da Bélgica mais de um minuto atrás do penúltimo colocado.

Levantamento feito com base nos tempos do Q1 mostra que a Aston Martin apresenta um déficit médio de 2s717 para a equipe mais rápida da temporada. Nas últimas quatro etapas, esse número aumentou para 3s382, evidenciando a perda de competitividade em relação às demais escuderias.

Problemas atingem todas as áreas do projeto

As dificuldades do AMR26 não se limitam a um único componente. Segundo a própria equipe, o carro apresenta deficiências no chassi, na aerodinâmica e também na unidade de potência.

O desenvolvimento do projeto começou mais tarde que o dos concorrentes, já que o modelo só entrou em testes no túnel de vento em abril, enquanto outras equipes trabalhavam em seus carros desde o início do ano.

Além disso, a integração entre chassi, motor e pacote aerodinâmico não ocorreu como o esperado. O carro também ficou acima do peso mínimo de 768 kg exigido pelo regulamento, fator que compromete ainda mais o desempenho em cada volta.

Adrian Newey reconheceu que problemas de organização durante o desenvolvimento contribuíram para o cenário atual, enquanto a pré-temporada foi marcada por falhas mecânicas, vibrações excessivas e dificuldades na preparação do equipamento.

Novo pacote busca reduzir peso e melhorar aerodinâmica

A principal missão da Aston Martin para a etapa da Hungria é aproximar o carro do peso mínimo permitido. Para isso, a equipe realizou mudanças no chassi, revisou a caixa de câmbio e promoveu uma ampla atualização aerodinâmica.

Segundo Adrian Newey, a suspensão dianteira foi mantida, enquanto a traseira passou por pequenas alterações. O carro também recebeu um novo bico e modificações significativas nas superfícies aerodinâmicas.

A expectativa da equipe é colocar os dois carros atualizados na pista já neste fim de semana, embora ainda exista preocupação com a quantidade limitada de peças reservas.

Honda também prepara novidades

Parceira da Aston Martin, a Honda trabalha em uma nova especificação de motor, prevista para estrear apenas no GP da Holanda, após a pausa de verão da Fórmula 1.

Mesmo sem a nova unidade de potência, a fabricante japonesa acredita que a equipe poderá apresentar evolução já no Hungaroring. O circuito húngaro exige menos desempenho do motor do que outras pistas do calendário, o que pode favorecer os ganhos proporcionados pelo novo pacote técnico e permitir que a Aston Martin volte a disputar posições no pelotão intermediário.