Paraguai impõe derrota inédita para a Alemanha em Copas do Mundo

O Paraguai eliminou nesta segunda-feira a Alemanha nos pênaltis e avançou na Copa do Mundo, encerrando um dos retrospectos mais consistentes da história do torneio. Até esta segunda-feira, a seleção tetracampeã jamais havia perdido uma disputa de penalidades em Mundiais.

Antes do confronto, a Alemanha acumulava 100% de aproveitamento em decisões por pênaltis, com quatro vitórias. A sequência começou na semifinal de 1982, contra a França, e seguiu nas quartas de final de 1986, diante do México; na semifinal de 1990, contra a Inglaterra; e nas quartas de final de 2006, frente à Argentina. A derrota para os paraguaios marcou, portanto, o primeiro revés alemão nesse tipo de disputa.

Paraguai também bom de pênaltis

O Paraguai também entrou em campo com retrospecto perfeito. A equipe sul-americana havia participado de uma única decisão por pênaltis em Copas, nas oitavas de final de 2010, quando venceu o Japão por 5 a 3 após empate sem gols e alcançou, pela primeira vez, as quartas de final.

No confronto desta edição, a classificação paraguaia foi definida em uma disputa marcada por alternância de erros e acertos. A equipe abriu vantagem inicial após desperdiços alemães nas cobranças de Havertz e Woltemade. No entanto, Sanabria e Balbuena falharam nas tentativas seguintes, levando o duelo para as cobranças alternadas.

Na sequência, o zagueiro alemão Tah não converteu, e Canale confirmou a vitória paraguaia ao marcar o gol decisivo, superando o goleiro Neuer.

Com o resultado, o Paraguai manteve o aproveitamento perfeito em disputas de pênaltis em Copas do Mundo, com duas vitórias em duas tentativas, e ainda interrompeu uma invencibilidade alemã que se estendia por mais de quatro décadas nessa forma de decisão.