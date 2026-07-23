Os 7 estados em que a violência aumentou em 2025; veja a lista

A violência letal caiu no Brasil em 2025, mas a tendência não foi uniforme entre os estados. Das 27 unidades da Federação, sete registraram aumento nas Mortes Violentas Intencionais (MVI), indicador que reúne homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenção policial.

Segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), com dados de 2025, a taxa nacional caiu de 20,8 para 19,1 MVI por 100 mil habitantes, uma redução de 8,2% em relação a 2024.

Ainda assim, as Unidades Federativas do Rio Grande do Norte, Rondônia, Acre, Roraima, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro seguiram na direção oposta.

Veja a lista:

Padrões

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o crescimento das Mortes Violentas Intencionais não ocorreu de forma homogênea entre as sete UFs e possui fatores distintos.

Enquanto, em alguns casos, o avanço foi impulsionado pelo aumento dos homicídios dolosos, quando há intenção de matar, em outros a maior letalidade policial teve peso relevante na elevação dos indicadores.

Rio Grande do Norte

O Rio Grande do Norte apresentou a maior alta do país em 2025. A taxa de Mortes Violentas Intencionais passou de 24,4 para 29,1 por 100 mil habitantes, um crescimento de 19,6%.

Segundo o Fórum, a alta foi provocada principalmente pelo aumento dos homicídios dolosos. O estado registrou 655 homicídios em 2024, número que subiu para 843 em 2025.

Apesar do avanço na comparação anual, o Anuário destaca que a taxa de 2025 permanece inferior às registradas em todos os anos entre 2013 e 2023, indicando que o aumento interrompeu a trajetória recente de queda, mas não anulou a redução observada na série histórica.

Rondônia

Rondônia registrou aumento de 7,5% na taxa de MVI, alcançando 28,1 crimes do gênero por 100 mil habitantes.

Segundo o levantamento, um dos principais fatores foi a forte elevação das mortes decorrentes de intervenção policial. Em 2024, o estado contabilizou apenas oito ocorrências desse tipo. Em 2025, o número saltou para 47 mortes.

Embora as mortes provocadas por policiais representem 9,5% de todas as MVI no estado, o crescimento foi suficiente para influenciar a tendência geral da violência letal.

Acre

O Acre foi o terceiro estado com maior crescimento da violência letal em 2025. A taxa passou de 20,3 para 21,6 mortes por 100 mil habitantes, uma alta de 6,3%.

O Anuário identifica o aumento estatístico, mas não apresenta uma análise específica para explicar os fatores que impulsionaram a elevação no estado.

Roraima

Em Roraima, a taxa de MVI avançou 5,8%, passando de 18,4 para 19,5 mortes por 100 mil habitantes.

Assim como no caso do Acre, o relatório destaca a variação entre 2024 e 2025, mas não aponta um fator específico para explicar o crescimento no estado.

Distrito Federal

O Distrito Federal também registrou aumento de 5,8% nas mortes violentas intencionais. A taxa passou de 9,1 para 9,6 por 100 mil habitantes.

Apesar da alta, o DF continua entre as unidades da Federação com os menores índices de violência letal do país.

Mato Grosso do Sul

No Mato Grosso do Sul, a taxa aumentou 4,9%, chegando a 20,2 mortes por 100 mil habitantes em 2025.

O Anuário não atribui a elevação a um fator específico, apenas registra a reversão da tendência observada no ano anterior.

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro fechou a lista com crescimento de 2,1% na taxa de mortes violentas intencionais, que chegou a 22,6 por 100 mil habitantes.

Segundo o Fórum, a principal explicação está no aumento das mortes decorrentes de intervenção policial. Em 2025, elas representaram 20,5% de todas as MVI registradas no estado.

O Anuário destaca a Operação Contenção, realizada em outubro de 2025 nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio. A ação terminou com 122 mortos, dos quais cinco eram agentes de segurança, tornando-se uma das operações policiais mais letais da história do estado.

Tendência de queda

Mesmo com o aumento em sete estados, o Brasil manteve a trajetória de redução da violência letal. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país antecipou em dois anos a meta nacional de redução de homicídios prevista para 2027 pela Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.

A queda, entretanto, permanece desigual entre as regiões. O Norte e o Nordeste continuam concentrando as maiores taxas de Mortes Violentas Intencionais do país, reflexo, segundo o Anuário, da expansão das organizações criminosas sobre territórios estratégicos e rotas ligadas às economias ilícitas.