Holanda ou Marrocos: quem ganhou o jogo de ontem da Copa do Mundo?

Crysencio Summerville e Memphis Depay, da Holanda: partida foi no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México (Lars Baron/Getty Images/AFP)
Repórter
Publicado em 30 de junho de 2026 às 06h35.
O Marrocos venceu a Holanda nos pênaltis por 3 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida foi disputada na madrugada desta terça-feira, 30, em Monterrey, no México.
A Holanda saiu na frente aos 27 minutos do segundo tempo, com Cody Gakpo. Quando a classificação holandesa parecia encaminhada, o Marrocos empatou aos 46 minutos, com um gol de cabeça do zagueiro Issa Diop, após cruzamento de Chemsdine Talbi.
Na disputa por pênaltis, o Marrocos levou a melhor por 3 a 2. A Holanda desperdiçou três cobranças, enquanto os marroquinos erraram duas.
O goleiro Bono foi decisivo ao defender a cobrança de Crysencio Summerville. Na sequência, Ismael Saibari converteu o pênalti que garantiu a classificação marroquina.
Com o resultado, o Marrocos enfrenta o Canadá nas oitavas de final. A partida será disputada no sábado, 4 de julho, às 14h (de Brasília), em Houston.