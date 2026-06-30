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Fase de grupos copa 2026

Holanda ou Marrocos: quem ganhou o jogo de ontem da Copa do Mundo?

Partida da fase de mata-mata chegou aos pênaltis; vencedor vai para as oitavas e perdedor é eliminado

Crysencio Summerville e Memphis Depay, da Holanda: partida foi no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México (Lars Baron/Getty Images/AFP)

Crysencio Summerville e Memphis Depay, da Holanda: partida foi no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México (Lars Baron/Getty Images/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 30 de junho de 2026 às 06h35.

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O Marrocos venceu a Holanda nos pênaltis por 3 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida foi disputada na madrugada desta terça-feira, 30, em Monterrey, no México.

A Holanda saiu na frente aos 27 minutos do segundo tempo, com Cody Gakpo. Quando a classificação holandesa parecia encaminhada, o Marrocos empatou aos 46 minutos, com um gol de cabeça do zagueiro Issa Diop, após cruzamento de Chemsdine Talbi.

Na disputa por pênaltis, o Marrocos levou a melhor por 3 a 2. A Holanda desperdiçou três cobranças, enquanto os marroquinos erraram duas.

O goleiro Bono foi decisivo ao defender a cobrança de Crysencio Summerville. Na sequência, Ismael Saibari converteu o pênalti que garantiu a classificação marroquina.

Com o resultado, o Marrocos enfrenta o Canadá nas oitavas de final. A partida será disputada no sábado, 4 de julho, às 14h (de Brasília), em Houston.

Quem bateu os pênaltis em Holanda x Marrocos?

Holanda

  • Teun Koopmeiners — acertou
  • Justin Kluivert — errou (na trave)
  • Wout Weghorst — acertou
  • Quinten Timber — errou
  • Crysencio Summerville — errou (defesa de Bono)

Marrocos

  • Neil El Aynaoui — errou (na trave)
  • Soufiane Rahimi — acertou
  • Chemsdine Talbi — acertou
  • Achraf Hakimi — errou (na trave)
  • Ismael Saibari — acertou
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