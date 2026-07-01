Quanto foi o jogo do México x Equador pelos 16 avos de final da Copa do Mundo?

O México derrotou o Equador por 2 a 0 na noite desta terça-feira, 30, no Estádio Azteca, na Cidade do México, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Com o resultado, a seleção mexicana quebrou um jejum histórico de 40 anos sem vencer no mata-mata de um Mundial — a última vitória havia sido em 1986, justamente em casa, diante da Bulgária.

Como foi o jogo

Empurrado por mais de 87 mil torcedores no lendário Azteca, o México dominou desde o início e resolveu o confronto ainda no primeiro tempo. Aos 22 minutos, Roberto Alvarado acertou um lançamento preciso para Julián Quiñones, que recebeu em velocidade e bateu forte para abrir o placar.

Pouco depois, Raúl Jiménez aproveitou uma bobeada da defesa equatoriana, tabelou com Quiñones e finalizou com força para ampliar: 2 a 0 antes do intervalo. Os gols sacramentaram um primeiro tempo de amplo domínio mexicano, com apenas uma chegada de perigo do Equador — John Yeboah driblou dois marcadores e chutou na trave.

No segundo tempo, a El Tricolor administrou a vantagem. O Equador tentou reagir, mas encontrou um goleiro Raúl Rangel atento, que fez uma grande defesa em finalização de Yeboah. Nos acréscimos, o zagueiro equatoriano Piero Hincapié foi expulso após tampar a bola para conversar com um adversário — prática que a Fifa passou a proibir formalmente nesta edição do Mundial.

O fim da maldição do quinto jogo

A vitória encerra um dos maiores tabus do futebol mexicano. Desde 1994, o México era eliminado na primeira rodada do mata-mata de todas as Copas do Mundo — fenômeno que os torcedores chamavam carinhosamente de "quinto jogo", o jogo que a El Tricolor nunca conseguia alcançar. Com a classificação desta terça, o México finalmente passa essa barreira e chega às oitavas de final pela primeira vez desde 1986.

A campanha mexicana na Copa do Mundo de 2026 também é impecável: quatro jogos, quatro vitórias e nenhum gol sofrido — a melhor defesa do torneio até aqui.

O que vem a seguir

Nas oitavas de final, o México aguarda o vencedor de Inglaterra x RD Congo, que se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de julho, às 13h (horário de Brasília), em Atlanta. O duelo do México pelas oitavas está marcado para o próximo domingo, 5 de julho, às 21h, novamente no Estádio Azteca.

Já o Equador se despede da Copa do Mundo de 2026 após chegar às oitavas pela segunda vez na história. A primeira havia sido em 2006, na Alemanha, quando a La Tri foi eliminada pela Inglaterra por 1 a 0.