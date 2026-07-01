Inglaterra vence RDC de virada e garante classificação para as oitavas da Copa do Mundo

Harry Kane: atleta foi um dos destaques da Inglaterra na Copa do Mundo ((Foto: Odd Andersen / AFP))
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Publicado em 1 de julho de 2026 às 15h05.
A Inglaterra teve muita dificuldade, mas conseguiu virar sobre a República Democrática do Congo por 2 a 1 nesta quarta-feira, garantindo a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.
A proposta da República Democrática do Congo ficou clara desde os primeiros minutos: defender com linhas compactas e aproveitar os espaços deixados pela Inglaterra nos contra-ataques. A estratégia deu resultado rapidamente. Aos seis minutos, Chancel Mbemba avançou pela direita e encontrou Brian Cipenga dentro da área. O atacante dominou e bateu firme para abrir o placar.
A Inglaterra passou a controlar a posse de bola e criou sua primeira grande oportunidade aos 29 minutos. Após cruzamento de Declan Rice, Jude Bellingham cabeceou firme, mas parou em grande defesa de Mpasi.
Cinco minutos depois, Noni Madueke fez boa jogada individual pela direita e cruzou rasteiro para Marcus Rashford. O atacante finalizou praticamente na pequena área, mas Aaron Wan-Bissaka apareceu em cima da linha para evitar o empate.
Mesmo com menos posse, a seleção congolesa voltou a assustar na reta final da primeira etapa. Wan-Bissaka chegou à linha de fundo e cruzou na medida para Yoane Wissa, que finalizou na trave.
Nos acréscimos, Harry Kane reclamou de um possível pênalti após disputa com o goleiro Mpasi dentro da área, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Antes do intervalo, o camisa 1 da República Democrática do Congo ainda fez mais duas grandes intervenções, em finalizações de Bellingham e do próprio Kane, garantindo a vantagem da equipe ao fim dos primeiros 45 minutos.
Na segunda etapa, o Congo tentou segurar o placar e conseguiu até os 29', quando Harry Kane empatou o jogo. O artilheiro recebeu na medida de Gordon e cabeceou para o fundo das redes. O goleiro Mpasi ainda chegou a tocar na bola, mas sem forças para impedir o empate inglês.
A Inglaterra foi para cima, tentando o gol da virada, e deu certo. Aos 40', Harry Kane, novamente, marcou um golaço para a Inglaterra. Mesmo cercado por cinco jogadores, o atleta encontrou espaço e mandou um chute indefensável. Era o gol da classificação inglesa para as oitavas de final.
Agora, a Inglaterra enfrenta o México na próxima fase da competição. A bola rola no domingo, 5, às 21h, de Brasília, no estádio Azteca.