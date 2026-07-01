Esporte

Fase de grupos copa 2026

Em jogo 'maluco', Bélgica tem virada heroica, derrota Senegal e avança na Copa

Em campo, os belgas, depois de estarem perdendo por 2 a 0, conseguiram a virada, venceram por 3 a 2 e garantiram vaga nas oitavas de final

Yuri Tielemans: Bélgica enfrentará Estados Unidos ou Bósnia Herzegovina nas oitavas de final (ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Yuri Tielemans: Bélgica enfrentará Estados Unidos ou Bósnia Herzegovina nas oitavas de final (ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 1 de julho de 2026 às 19h55.

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Em duelo válido pelos 16 avos de final, o Bélgica derrotou a Senegal por 3 a 2 nesta quarta-feira, 1, e garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo foi disputado no Lumen Field, em Seattle.

O Senegal abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Após a seleção africana trocar passes na frente da área belga, Sadio Mané cruzou, Ismaïla Sarr cabeceou na trave e, no rebote, Habib Diarra não desperdiçou, empurrando a bola para o fundo da rede.

Atrás do placar, a Bélgica até passou a pressionar mais durante os primeiros 45 minutos. Porém, não conseguiu converter a posse de bola em grandes oportunidades. A melhor chance foi com De Cuyper, que acertou um belo chute, mas parou no goleiro rival.

Na segunda etapa, mais precisamente aos 5 minutos, Moussa Niakhaté acertou um lindo lançamento para Ismaïla Sarr, que dominou no peito e soltou uma bomba para estufar as redes para os senegaleses.

Aos 40 minutos, na reta final do confronto, a Bélgica descontou. Após recuperar a bola na entrada da área, De Cuyper cruzou, e Romelu Lukaku apareceu para mandar a bola para o fundo do gol.

Três minutos depois, os belgas chegaram ao empate. Leandro Trossard levantou a bola na área, o goleiro senegalês saiu mal, e Yuri Tielemans cabeceou para igualar o placar.

Prorrogação

Nos 30 minutos extras, a Bélgica teve mais posse de bola, enquanto Senegal adotou uma postura mais defensiva. Até que nos últimos minutos da prorrogação, Camara derrubou Tielemans na área e, após revisão do VAR, o pênalti foi marcado.

Tielemans assumiu a responsabilidade pela cobrança e não desperdiçou, anotando o terceiro gol belga e protagonizando uma grande virada da Bélgica.

Oitavas de final

Agora, a Bélgica volta a campo diante do vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina. O duelo entre norte-americanos e bósnios será nesta quarta-feira, 1, às 21h (horário de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara.

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