China x Turquia: horário e onde assistir à semifinal da VNL Feminina 2026

Vôlei: China fará semifinal contra a Turquia ( Volleyball World)
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Publicado em 23 de julho de 2026 às 14h37.
China e Turquia entram em quadra neste sábado, 25, pela semifinal da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026. O confronto acontece em Macau, na China, e vale um lugar na grande decisão do torneio.
A seleção chinesa chega para o duelo após protagonizar uma das maiores surpresas da competição. Dona da pior campanha entre as equipes classificadas para a fase final, a China eliminou os Estados Unidos, líderes da etapa classificatória, em uma vitória emocionante por 3 sets a 2, com parciais de 15/25, 25/23, 25/20, 17/25 e 15/13.
A classificação chinesa ganhou ainda mais peso pelo contexto da competição. A equipe terminou a fase inicial apenas na nona colocação, mas garantiu presença na fase decisiva por ser o país-sede dos jogos finais, realizados em Macau.
Agora, a China tenta continuar surpreendendo e alcançar a final da VNL diante de sua torcida. Para isso, terá pela frente a Turquia, que avançou após vencer o Canadá por 3 sets a 1 nas quartas de final.
A outra semifinal da competição será disputada entre Brasil e Itália, em uma reedição da final de 2025. A partida acontece no mesmo sábado, às 5h, de Brasília, com transmissão do sportv2 e da Ge TV.
A final da VNL Feminina está marcada para domingo, 26, às 8h30, de Brasília, enquanto a disputa pelo terceiro lugar acontece às 4h30.