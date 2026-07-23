Esporte

Fase de grupos copa 2026

China x Turquia: horário e onde assistir à semifinal da VNL Feminina 2026

Anfitriãs chegam embaladas após eliminar os Estados Unidos e encaram a seleção turca por uma vaga na decisão da Liga das Nações

Vôlei: China fará semifinal contra a Turquia ( Volleyball World)

Vôlei: China fará semifinal contra a Turquia ( Volleyball World)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 23 de julho de 2026 às 14h37.

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China e Turquia entram em quadra neste sábado, 25, pela semifinal da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026. O confronto acontece em Macau, na China, e vale um lugar na grande decisão do torneio.

A seleção chinesa chega para o duelo após protagonizar uma das maiores surpresas da competição. Dona da pior campanha entre as equipes classificadas para a fase final, a China eliminou os Estados Unidos, líderes da etapa classificatória, em uma vitória emocionante por 3 sets a 2, com parciais de 15/25, 25/23, 25/20, 17/25 e 15/13.

China busca manter reação no mata-mata

A classificação chinesa ganhou ainda mais peso pelo contexto da competição. A equipe terminou a fase inicial apenas na nona colocação, mas garantiu presença na fase decisiva por ser o país-sede dos jogos finais, realizados em Macau.

Agora, a China tenta continuar surpreendendo e alcançar a final da VNL diante de sua torcida. Para isso, terá pela frente a Turquia, que avançou após vencer o Canadá por 3 sets a 1 nas quartas de final.

Horário e onde assistir a China x Turquia

  • Data: sábado, 25 de julho
  • Horário: 8h30 (de Brasília)
  • Local: Macau, China
  • Onde assistir: sportv2

A outra semifinal da competição será disputada entre Brasil e Itália, em uma reedição da final de 2025. A partida acontece no mesmo sábado, às 5h, de Brasília, com transmissão do sportv2 e da Ge TV.

A final da VNL Feminina está marcada para domingo, 26, às 8h30, de Brasília, enquanto a disputa pelo terceiro lugar acontece às 4h30.

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