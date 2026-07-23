Farm Rio aposta em experiências no verão europeu para fortalecer expansão internacional

Como parte de uma estratégia de internacionalização baseada em experiências, a Farm Rio tem ocupado alguns dos destinos mais movimentados do verão europeu com ativações que unem moda, gastronomia, hospitalidade e referências à cultura brasileira.

A iniciativa inclui ativações temporárias e experiências imersivas, todas com foco em gerar conexão com os consumidores. Saint-Tropez, Capri e Ibiza foram os lugares escolhidos pela marca para fortalecer o seu posicionamento global.

“Cada ativação do nosso verão europeu foi pensada para transformar a presença da Farm Rio em uma experiência cultural. Ao ocupar espaços emblemáticos como a Place des Lices, em Saint-Tropez, ou criar momentos únicos em Capri e Ibiza, mostramos que a internacionalização da marca acontece sem abrir mão da nossa essência”, explica Bruna Slaviero, head de marketing global da Farm Rio.

Dia de feira

Entre as ativações, o principal destaque acontece entre os dias 23 e 26 de julho, quando a marca assume um tradicional mercado de alimentos localizado em frente à histórica feira da Place des Lices, em Saint-Tropez, na França.

Batizada de L'Épicerie Farm Rio, a ativação recria elementos inspirados nas feiras livres do Brasil e dialoga com a coleção Verão 2027, apresentada recentemente no país.

A escolha do espaço também faz referência à origem da própria empresa. Fundada em 1997 por Katia Barros e Marcello Bastos, a Farm nasceu em um estande na Babilônia Feira Hype, no Rio de Janeiro.

Experiências para gerar reconhecimento

Diversas marcas brasileiras têm apostado em experiências imersivas como forma de construir reconhecimento em mercados considerados estratégicos, especialmente em destinos turísticos de alto fluxo.

O movimento acompanha uma mudança no varejo de luxo e premium, em que a loja deixa de ser o único ponto de contato e passa a dividir espaço com eventos, hospitalidade e iniciativas culturais.

A Farm, inclusive, aposta nas chamadas Summer Stores, espaços que levam ambientações inspiradas no Rio de Janeiro para pontos turísticos em diferentes países.

“Queremos levar ao mundo o olhar vibrante, acolhedor e criativo do Brasil, fortalecendo conexões genuínas com novos públicos por meio da moda, da hospitalidade e das experiências”, finaliza Slaviero.