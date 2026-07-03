Messi chega a 20 gols e amplia recorde como maior artilheiro das Copas; veja ranking

Lionel Messi ampliou, nesta sexta-feira, 3, em Miami, mais um recorde na história das Copas do Mundo. O camisa 10 da Argentina balançou as redes na partida contra Cabo Verde, chegou aos 20 gols em Mundiais e aumentou a vantagem como maior artilheiro da competição. O argentino havia assumido a liderança da lista durante a Copa de 2026, quando superou o alemão Miroslav Klose.

O gol também consolidou uma sequência inédita do atacante. Com o tento diante de Cabo Verde, Messi passou a marcar em oito partidas consecutivas de Copa do Mundo. A série teve início no mata-mata do Mundial do Catar, em 2022, com gols sobre Austrália, Holanda, Croácia e França, e foi mantida na edição de 2026, diante de Argélia, Áustria, Jordânia e, agora, Cabo Verde.

A sequência reforça a permanência de Lionel Messi entre os principais protagonistas da competição. Aos 39 anos, o argentino participa de sua sexta Copa do Mundo e continua ampliando marcas no torneio em que conquistou o título de 2022. Antes de marcar nesta sexta-feira, ele já havia estabelecido o recorde de primeiro jogador a anotar gols em sete jogos seguidos de Mundial, superando as sequências registradas por Just Fontaine, com a França em 1958, e Jairzinho, pelo Brasil em 1970.

Com o gol de número 20, Messi amplia sua vantagem na liderança da artilharia histórica das Copas do Mundo. Logo atrás aparecem Kylian Mbappé, que também iniciou a edição de 2026 com destaque e ganhou posições no ranking, além de nomes como Miroslav Klose, Ronaldo Fenômeno, Gerd Müller, Just Fontaine e Pelé.

O confronto contra Cabo Verde também reuniu em campo personagens com trajetórias distintas na história dos Mundiais. De um lado estava Messi, campeão do mundo, recordista e principal referência da seleção argentina. Do outro, Vozinha, goleiro de 40 anos e principal nome da seleção cabo-verdiana, que disputa sua primeira Copa do Mundo e alcançou as fases eliminatórias como uma das campanhas de maior destaque da competição.

Veja o ranking dos artilheiros da história das Copas