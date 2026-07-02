Espanha confirma favoritismo, vence Áustria e avança na Copa do Mundo

Espanha: equipe confirma o favoritismo contra a Áustria ((Foto: Etienne Laurent / AFP))
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Publicado em 2 de julho de 2026 às 18h01.
A Espanha confirmou o favoritismo e venceu a Áustria por 3 a 0 nesta quinta-feira, 2, em Los Angeles, pela segunda fase da Copa do Mundo. Com gols de Mikel Oyarzabal, duas vezes, e Pedro Porro, a seleção espanhola controlou praticamente toda a partida, criou as melhores oportunidades e garantiu a classificação para as oitavas de final do torneio.
Desde os minutos iniciais, a equipe comandada por Luis de la Fuente assumiu o controle da posse de bola e passou a pressionar uma Áustria totalmente fechada no campo de defesa. Mesmo diante do bloqueio rival, a Espanha encontrou espaços por meio da troca de passes e das jogadas individuais, principalmente com Lamine Yamal, que foi um dos destaques da partida.
As primeiras grandes chances surgiram justamente dos pés de Yamal e de Oyarzabal, mas ambas pararam em uma grande atuação do goleiro Alexander Schlager. A Espanha chegou a abrir o placar em cobrança de escanteio, quando Cucurella completou para as redes, porém o lance foi anulado após a arbitragem assinalar falta de Pau Cubarsí sobre o goleiro austríaco.
O gol que definiu a classificação saiu aos 35 minutos. Após boa troca de passes, Pedri encontrou Cucurella pela esquerda. O lateral cruzou na medida para Oyarzabal, que apareceu livre na área para finalizar e vencer Schlager.
Mesmo em vantagem, a Espanha manteve a intensidade até o intervalo. Baena acertou o travessão em mais uma chegada perigosa, enquanto Schlager voltou a salvar a Áustria ao defender um chute de Lamine Yamal.
Sem conseguir manter a posse de bola, a seleção austríaca apostou nos contra-ataques e teve apenas duas escapadas em velocidade durante a primeira etapa, mas desperdiçou ambas. Ao todo, terminou os primeiros 45 minutos com apenas uma finalização.
Na etapa final, a Espanha seguiu sendo superior e buscando ampliar o placar. A insistência deu certo e, aos 20', Pedro Porro marcou o segundo tento da Espanha.
Dani Olmo recebeu na entrada da área e teve o chute travado. A bola sobrou com Cucurella, que acionou Baena. O atacante foi ao fundo e cruzou, achando Porro livre para cabecear e balançar as redes.