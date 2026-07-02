Estados Unidos ou Bósnia e Herzegovina: quem venceu o jogo ontem?

Os Estados Unidos venceram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 na quarta-feira, 1º, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Mesmo atuando com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, a seleção norte-americana controlou a partida e confirmou a classificação para as oitavas de final.

Os gols da vitória foram marcados por Folarin Balogun, ainda na etapa inicial, e Malik Tillman, em cobrança de falta no segundo tempo. Com o resultado, os Estados Unidos avançaram para enfrentar a Bélgica na próxima fase do Mundial.

Como foi a vitória dos Estados Unidos

A Bósnia começou o jogo tentando pressionar e quase abriu o placar em uma cobrança de escanteio fechada de Alajbegovic. O goleiro Freese conseguiu evitar o gol.

Depois do susto inicial, os Estados Unidos passaram a controlar a posse de bola e criaram as principais oportunidades da partida. Balogun chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento.

O atacante, porém, voltou a aparecer aos 44 minutos do primeiro tempo. Após passe de Tillman e uma falha da defesa bósnia, Balogun finalizou na saída do goleiro Vasilj para abrir o placar. Antes do intervalo, ele ainda acertou o travessão em outra boa chance.

Expulsão de Balogun mudou o cenário

Na segunda etapa, a Bósnia tentou crescer no jogo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em oportunidades claras.

Aos 18 minutos, Balogun foi expulso pelo árbitro brasileiro Raphael Klaus após revisão do VAR. O atacante recebeu cartão vermelho direto por uma entrada forte em Tarik Muharemovic.

Mesmo com dez jogadores, os Estados Unidos mantiveram a organização defensiva e praticamente não sofreram pressão da equipe adversária.

Aos 33 minutos do segundo tempo, Pulisic chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. Logo depois, Tillman cobrou falta por cima da barreira e contou com uma falha do goleiro Vasilj para fazer o segundo gol dos Estados Unidos e definir o placar em 2 a 0.

Repercussão da vitória dos EUA

A classificação teve grande repercussão na imprensa norte-americana. O jornal USA Today afirmou que o triunfo foi uma vitória construída "na garra" e destacou a capacidade da equipe de superar a expulsão de Balogun para ampliar a vantagem mesmo com um jogador a menos.

Após a partida, o técnico Mauricio Pochettino elogiou a maturidade e a união do elenco. O treinador, no entanto, criticou a expulsão de Balogun, classificando o lance como acidental e afirmando que, em sua avaliação, a jogada não justificava cartão vermelho. Do outro lado, o técnico da Bósnia, Sergej Barbarez, considerou correta a decisão da arbitragem após a revisão do VAR.

Quando é o próximo jogo dos EUA?

Com a vitória, os Estados Unidos garantiram vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O próximo compromisso será contra a Bélgica, na próxima segunda-feira, 6, às 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle. Balogun cumprirá suspensão e desfalcará a equipe norte-americana.