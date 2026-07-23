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Fase de grupos copa 2026

Inaceitável para c*’: o que piloto da F1 disse em rádio cortado da transmissão?

George Russell desabafa em rádio de equipe após ser eliminado do Grande Prêmio da Bélgica de 2026 por toque com Lewis Hamilton

George Russell: piloto enfrenta críticas após desempenho mediano na temporada de 2026 (Andrej ISAKOVIC / AFP)

George Russell: piloto enfrenta críticas após desempenho mediano na temporada de 2026 (Andrej ISAKOVIC / AFP)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de julho de 2026 às 14h19.

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George Russell pode adicionar o Grande Prêmio da Bélgica de 2026 à sua lista de "corridas para esquecer". O piloto da Mercedes sofreu um acidente ainda no início da competição do último domingo, 26, e perdeu sua posição no campeonato.

Russell pagou o preço após um toque com Lewis Hamilton, da Ferrari, no Grande Prêmio de Spa. Após falhar em acompanhar o ritmo de seu companheiro de equipe e líder do campeonato, Kimi Antonelli, o britânico não ficou nada feliz com seu desempenho na mais recente corrida da Fórmula 1 e desabafou, aos gritos, no rádio de equipe.

O que Russell disse no rádio?

Durante a primeira volta no Circuito de Spa-Francorchamps, George Russell viu as suas chances de defender sua posição como vice-campeão no Mundial de Pilotos desaparecer. O jovem recebeu um toque de Lewis Hamilton na freada para a curva Les Combes.

O acidente ocorreu devido à falta de energia do carro da Mercedes durante a longa reta Kemmel, momento em que o piloto lutava contra seu ex-companheiro e Charles Leclerc (Ferrari), que o ultrapassaram com facilidade.

Com isso, a Mercedes de Russell rodou e foi parar na brita, onde ficou presa. Infeliz com a situação, o piloto não economizou nos xingamentos enquanto questionava o problema que o tinha feito perder energia.

"Estou fora. Que p… aconteceu com o SoC (estado da bateria) durante a reta? Eu não tinha a p*** da bateria durante a reta! Caras, inaceitável! Todo esse fim de semana é inaceitável para c***", gritou Russell.

O rádio do piloto foi cortado da transmissão ao vivo do Grande Prêmio, mas passou a circular online apenas alguns dias depois da corrida por meio de uma gravação da sua câmera on-board.

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