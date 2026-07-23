Inaceitável para c*’: o que piloto da F1 disse em rádio cortado da transmissão?

George Russell pode adicionar o Grande Prêmio da Bélgica de 2026 à sua lista de "corridas para esquecer". O piloto da Mercedes sofreu um acidente ainda no início da competição do último domingo, 26, e perdeu sua posição no campeonato.

Russell pagou o preço após um toque com Lewis Hamilton, da Ferrari, no Grande Prêmio de Spa. Após falhar em acompanhar o ritmo de seu companheiro de equipe e líder do campeonato, Kimi Antonelli, o britânico não ficou nada feliz com seu desempenho na mais recente corrida da Fórmula 1 e desabafou, aos gritos, no rádio de equipe.

O que Russell disse no rádio?

Durante a primeira volta no Circuito de Spa-Francorchamps, George Russell viu as suas chances de defender sua posição como vice-campeão no Mundial de Pilotos desaparecer. O jovem recebeu um toque de Lewis Hamilton na freada para a curva Les Combes.

O acidente ocorreu devido à falta de energia do carro da Mercedes durante a longa reta Kemmel, momento em que o piloto lutava contra seu ex-companheiro e Charles Leclerc (Ferrari), que o ultrapassaram com facilidade.

Com isso, a Mercedes de Russell rodou e foi parar na brita, onde ficou presa. Infeliz com a situação, o piloto não economizou nos xingamentos enquanto questionava o problema que o tinha feito perder energia.

"Estou fora. Que p… aconteceu com o SoC (estado da bateria) durante a reta? Eu não tinha a p*** da bateria durante a reta! Caras, inaceitável! Todo esse fim de semana é inaceitável para c***", gritou Russell.

O rádio do piloto foi cortado da transmissão ao vivo do Grande Prêmio, mas passou a circular online apenas alguns dias depois da corrida por meio de uma gravação da sua câmera on-board.