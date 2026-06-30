França vence Suécia e garante classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo

Kylian Mbappé: o atacante francês marcou duas vez contra a Suécia e chegou a marca de 18 gols em Copas do Mundo (ANGELA WEISS / AFP)
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Publicado em 30 de junho de 2026 às 19h59.
Em duelo válido pelos fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026, a França derrotou a Suécia por 3 a 0 nesta terça-feira, 30, e garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo foi disputado no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.
Em campo, os franceses não deram chances ao rival e conquistaram sua classificação com tranquilidade. Os gols da seleção francesa foram anotados por Kylian Mbappé (2x) e Bradley Barcola.
O primeiro tento da França saiu na reta final do primeiro tempo. Após uma cobrança curta de escanteio, a bola chegou a Kylian Mbappé, que driblou a marcação e soltou uma bomba para tirar o zero do placar.
Aos 7 minutos da segunda etapa, após belo passe de Michael Olise, Bradley Barcola ficou de frente para o goleiro adversário e anotou o segundo da França. O terceiro gol francês saiu após mais um grande passe de Olise, que achou Mbappé e de frente para a baliza rival, o atacante anotou seu segundo tento no confronto.
Agora, a França encara o Paraguai na próxima fase do Mundial. Na última segunda-feira, 29, os paraguaios eliminaram a Alemanha nos pênaltis, após empatarem em 1 a 1 no tempo normal.
O duelo será no próximo sábado, 4, às 18h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Além disso, o vencedor do confronto vai encarar Marrocos ou Canadá nas quartas de final.
Com o gol anotado contra a Suécia, Kylian Mbappé chegou ao 6º gol no torneio e empatou com Lionel Messi na artilharia da Copa do Mundo. Além disso, ele briga com o craque argentino pelo posto de maior artilheiro da história da competição.
Com os dois tentos anotados nesta terça-feira, o atacante francês chegou a 18 gols em Copas do Mundo, ficando a apenas um de igualar a marca de Messi, que tem 19. Porém, o argentino ainda entra em campo pelos 16 avos de final, quando enfrenta Cabo Verde, na próxima sexta-feira, 3.