Portugal vira nos acréscimos, vence a Croácia e avança na Copa do Mundo

Em duelo válido pelos 16 avos de final, Portugal derrotou a Croácia por 2 a 1 nesta quarta-feira, 2, e garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo foi disputado no BMO Field, em Toronto.

A primeira etapa do confronto foi sem tantas chances claras. Portugal dominou a posse de bola, mas não conseguiu levar tanto perigo ao gol rival. Já a Croácia teve mais dificuldade e não conseguiu responder nos contra-ataques.

2º tempo de emoção

Porém, o segundo tempo foi completamente diferente, e os primeiros 20 minutos foram repletos de emoção. A Croácia abriu o placar aos 7 minutos. Após cruzamento de Stanišić, a zaga portuguesa não conseguiu cortar, e Perišić, de frente para o goleiro, não desperdiçou.

Aos 11 minutos, os croatas chegaram a ampliar, com Matanović. Porém, o tento foi anulado por impedimento de Vlašić, autor do cruzamento no lance. Um minuto depois, foi a vez de Portugal levar perigo, com Rafael Leão acertando um belo chute no travessão, quase marcando um golaço.

Aos 15 minutos, os portugueses chegaram ao empate, com Cristiano Ronaldo. No lance, o craque lusitano fez um lindo domínio e, cara a cara com o goleiro, deu um toque na saída de Livaković. No entanto, o impedimento foi marcado após checagem do VAR.

Porém, aos 20 minutos, Portugal teve a chance de empatar o confronto, após Vlašić agarrar Renato Veiga na área em uma cobrança de escanteio. O VAR recomendou a revisão, e a penalidade foi marcada.

Cristiano Ronaldo assumiu a responsabilidade da cobrança e não desperdiçou. Ele bateu no meio do gol e anotou seu primeiro tento em mata-matas de Copas do Mundo. Em seis edições, CR7 só havia balançado as redes na fase de grupos.

Na reta final, a Croácia teve mais um gol anulado por impedimento. Dessa vez, Sučić estava em posição irregular.

Mas, aos 43 minutos, já sem Cristiano Ronaldo em campo, que havia sido substituído, Gonçalo Ramos marcou o gol da classificação de Portugal. Em cruzamento de Rafael Leão, o centroavante subiu mais que a marcação e testou para o fundo da rede.

Entretanto, a Croácia se mostrou guerreira e, no último lance, conseguiu o empate. Porém, o lance foi revisado pelo VAR, e os croatas tiveram seu terceiro gol anulado no confronto.

Oitavas de final

Agora, Portugal enfrentará a Espanha nas oitavas de final. A seleção espanhola derrotou a Áustria nesta terça-feira por 3 a 0, com gols de Mikel Oyarzabal (2x) e Pedro Porro.

O duelo entre portugueses e espanhóis será na próxima segunda-feira, 6, às 16h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington.