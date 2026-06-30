Noruega vence Costa do Marfim, se classifica e enfrentará o Brasil nas oitavas de final

A Noruega venceu o jogo contra a Costa do Marfim nesta terça-feira, 30, no AT&T Stadium, em Dallas, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, em duelo que valia vaga nas oitavas e um encontro com o Brasil.

Após um primeiro tempo equilibrado, mas com boas oportunidades para os dois lados, a seleção norueguesa foi mais eficiente e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, com um belo gol de Nusa.

A Noruega iniciou a partida controlando a posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras. Aos poucos, a Costa do Marfim equilibrou as ações e passou a explorar principalmente o lado direito do ataque.

A melhor oportunidade dos africanos surgiu após boa jogada de Diomandé, que cruzou para Nicolas Pépé. O atacante apareceu bem na área, mas finalizou sem direção, e a defesa norueguesa afastou o perigo para escanteio.

Mesmo sem criar muito até então, a Noruega foi cirúrgica quando teve a oportunidade. Em uma jogada pela esquerda, Nusa recebeu na entrada da área e acertou um belo chute no ângulo, sem chances para o goleiro Fofana, abrindo o placar.

Após o gol, a Costa do Marfim voltou a pressionar em busca do empate, mas não conseguiu levar tanto perigo ao gol adversário. Antes do intervalo, Haaland ainda desperdiçou uma chance clara dentro da pequena área para ampliar a vantagem, e a etapa inicial terminou com os noruegueses em vantagem por 1 a 0.

Costa do Marfim empata, mas Noruega garante vitória

Na segunda etapa, a Costa do Marfim passou a pressionar mais a Noruega. A equipe africana sabia que precisava tirar o resultado negativo e passou a jogar buscando o gol.

Em contrapartida, os noruegueses se defendiam em linha baixa, facilitando o contra-ataque e pressão marfinense. E deu certo: aos 28', Diallo, que entrou na segunda etapa, empatou o placar para a Costa do Marfim.

O atacante recebeu pela direita, arrancou em velocidade, tabelou com Pépé na entrada da área, deixou a marcação para trás e finalizou com categoria para empatar o jogo diante da Noruega.

Depois do gol, a Noruega voltou a ser protagonista e passou a pressionar novamente. Não demorou para que Haaland, o artilheiro norueguês, colocasse os europeus na frente e garantisse o passe às oitavas de final.