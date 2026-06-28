Quem ganhou o jogo entre Canadá x África do Sul? Resultado veio nos acréscimos

O mata-mata da Copa do Mundo 2026 começou neste domingo, 28, com o duelo entre Canadá e África do Sul, no Estádio de Los Angeles, em Inglewood, nos Estados Unidos, com Canadá como vencedor em um placar de 1 x 0.

O Canadá teve as chances mais perigosas no fim do primeiro e segundo tempo tempo, incluindo uma cabeçada de Derek Cornelius defendida pelo goleiro sul-africano Ronwen Williams.

Resultado de Canadá x África do Sul

Placar: 1 Canadá x 0 África do Sul

Local: Estádio de Los Angeles, em Inglewood (EUA)

Data: domingo, 28 de junho de 2026

Como foi a fase de grupos de Canadá x África do Sul?

O Canadá chegou ao duelo após terminar a fase de grupos na segunda colocação do Grupo B. A equipe empatou com a Bósnia na estreia, goleou o Catar por 6 a 0 — conquistando sua primeira vitória na história das Copas — e encerrou a primeira fase com derrota para a Suíça.

Já a África do Sul avançou como vice-líder do Grupo A. Depois de perder para o México e empatar com a Tchéquia, a seleção sul-africana venceu a Coreia do Sul na última rodada e garantiu a classificação, encerrando uma sequência de eliminações ainda na fase de grupos nas participações de 1998, 2002 e 2010.

Quem o vencedor enfrenta?

O Canadá garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026.

O próximo adversário sairá do duelo entre Holanda e Marrocos, marcado para segunda-feira, 29, às 22h (horário de Brasília).

Como foi o desepenho das seleções do Canadá e África do Sul na Copa do Mundo 2026?

Até então, os destaques dos respectivos times foi:

Canadá

Empate com a Bósnia;

Vitória por 6 a 0 sobre o Catar;

Derrota para a Suíça;

Classificado em segundo lugar do Grupo B.

África do Sul

Derrota para o México;

Empate com a Tchéquia;

Vitória sobre a Coreia do Sul;

Classificada em segundo lugar do Grupo A.

Próximo jogo

O Canadá volta a campo nas oitavas de final para enfrentar o classificado de Holanda x Marrocos, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo 2026.