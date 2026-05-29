Final da Champions League é neste sábado, relembre todos os campeões

Liga dos Campeões da Europa será decidida neste sábado, 30, entre PSG e Arsenal

Champions League: veja provável escalação de PSG e Arsenal para a final (Kristian Skeie - UEFA/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de maio de 2026 às 06h00.

O Paris Saint-Germain e o Arsenal se enfrentam neste sábado, 30, pela final da Champions League, na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria. O Arsenal chega à final após conquistar a Premier League e busca o primeiro título europeu de sua história enquanto o PSG tenta voltar ao topo do continente.

No histórico da competição, o Real Madrid é o maior campeão, com 15 títulos. O clube espanhol aparece à frente do Milan, que soma sete conquistas. Na sequência estão Liverpool e Bayern München, ambos com seis títulos. O Barcelona tem cinco, e o Ajax, quatro.

O PSG tem apenas um título e o Arsenal nunca entrou na lista.

Entre jogadores, Cristiano Ronaldo é o atleta com mais jogos na Champions League, com 187 partidas, seguido por Casillas, com 181, Müller, com 165.

Todos os campeões da Champions League

AnoCampeãoVice
2025Paris Saint-Germain (França)Inter (Itália)
2024Real Madrid (Espanha)Borussia Dortmund (Alemanha)
2023Manchester City (Inglaterra)Inter (Itália)
2022Real Madrid (Espanha)Liverpool (Inglaterra)
2021Chelsea (Inglaterra)Manchester City (Inglaterra)
2020Bayern de Munique (Alemanha)Paris Saint-Germain (França)
2019Liverpool (Inglaterra)Tottenham (Inglaterra)
2018Real Madrid (Espanha)Liverpool (Inglaterra)
2017Real Madrid (Espanha)Juventus (Itália)
2016Real Madrid (Espanha)Atlético de Madrid (Espanha)
2015Barcelona (Espanha)Juventus (Itália)
2014Real Madrid (Espanha)Atlético de Madrid (Espanha)
2013Bayern de Munique (Alemanha)Borussia Dortmund (Alemanha)
2012Chelsea (Inglaterra)Bayern de Munique (Alemanha)
2011Barcelona (Espanha)Manchester United (Inglaterra)
2010Inter (Itália)Bayern de Munique (Alemanha)
2009Barcelona (Espanha)Manchester United (Inglaterra)
2008Manchester United (Inglaterra)Chelsea (Inglaterra)
2007Milan (Itália)Liverpool (Inglaterra)
2006Barcelona (Espanha)Arsenal (Inglaterra)
2005Liverpool (Inglaterra)Milan (Itália)
2004Porto (Portugal)Mônaco (França)
2003Milan (Itália)Juventus (Itália)
2002Real Madrid (Espanha)Bayer Leverkusen (Alemanha)
2001Bayern de Munique (Alemanha)Valência (Espanha)
2000Real Madrid (Espanha)Valência (Espanha)
1999Manchester United (Inglaterra)Bayern Munique (Alemanha)
1998Real Madrid (Espanha)Juventus (Itália)
1997Borussia Dortmund (Alemanha)Juventus (Itália)
1996Juventus (Itália)Ajax (Holanda)
1995Ajax (Holanda)Milan (Itália)
1994Milan (Itália)Barcelona (Espanha)
1993Olympique Marselha (França)Milan (Itália)
1992Barcelona (Espanha)Sampdoria (Itália)
1991Estrela Vermelha (Iugoslávia)Olympique Marselha (França)
1990Milan (Itália)Benfica (Portugal)
1989Milan (Itália)Steaua Bucareste (Romênia)
1988PSV Eindhoven (Holanda)Benfica (Portugal)
1987Porto (Portugal)Bayern Munique (Alemanha do Oeste)
1986Steaua Bucareste (Romênia)Barcelona (Espanha)
1985Juventus (Itália)Liverpool (Inglaterra)
1984Liverpool (Inglaterra)Roma (Itália)
1983Hamburgo (Alemanha do Oeste)Juventus (Itália)
1982Aston Villa (Inglaterra)Bayern Munique (Alemanha do Oeste)
1981Liverpool (Inglaterra)Real Madrid (Espanha)
1980Nottingham Forest (Inglaterra)Hamburgo (Alemanha do Oeste)
1979Nottingham Forest (Inglaterra)Malmoe (Suécia)
1978Liverpool (Inglaterra)Bruges (Bélgica)
1977Liverpool (Inglaterra)Borussia Moenchengl. (Alemanha do Oeste)
1976Bayern Munique (Alemanha do Oeste)Saint-Etienne (França)
1975Bayern Munique (Alemanha do Oeste)Leeds United (Inglaterra)
1974Bayern Munique (Alemanha do Oeste)Atlético Madrid (Espanha)
1973Ajax (Holanda)Juventus (Itália)
1972Ajax (Holanda)Inter (Itália)
1971Ajax (Holanda)Panathinaikos (Grécia)
1970Feyenoord (Holanda)Celtic Glasgow (Escócia)
1969Milan (Itália)Ajax (Holanda)
1968Manchester United (Inglaterra)Benfica (Portugal)
1967Celtic Glasgow (Escócia)Inter (Itália)
1966Real Madrid (Espanha)Partizan (Iugoslávia)
1965Inter (Itália)Benfica (Portugal)
1964Inter (Itália)Real Madrid (Espanha)
1963Milan (Itália)Benfica (Portugal)
1962Benfica (Portugal)Real Madrid (Espanha)
1961Benfica (Portugal)Barcelona (Espanha)
1960Real Madrid (Espanha)Eintracht Frankfurt (Alemanha do Oeste)
1959Real Madrid (Espanha)Stade Reims (França)
1958Real Madrid (Espanha)Milan (Itália)
1957Real Madrid (Espanha)Fiorentina (Itália)
1956Real Madrid (Espanha)Stade Reims (França)

Que horas assistir a PSG x Arsenal

A partida entre PSG e Arsenal acontece às 13h, pelo horário de Brasília, neste sábado, 30.

Onde assistir a PSG x Arsenal

O jogo será transmitido pela TNT, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

Prováveis escalações

PSG

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, João Neves e Vitinha; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Técnico: Luis Enrique.

Arsenal

Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice, Eze e Odegaard; Saka, Havertz e Trossard.

Técnico: Mikel Arteta.

