Final da Champions League é neste sábado, relembre todos os campeões

Champions League: veja provável escalação de PSG e Arsenal para a final
Publicado em 29 de maio de 2026 às 06h00.
O Paris Saint-Germain e o Arsenal se enfrentam neste sábado, 30, pela final da Champions League, na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria. O Arsenal chega à final após conquistar a Premier League e busca o primeiro título europeu de sua história enquanto o PSG tenta voltar ao topo do continente.
No histórico da competição, o Real Madrid é o maior campeão, com 15 títulos. O clube espanhol aparece à frente do Milan, que soma sete conquistas. Na sequência estão Liverpool e Bayern München, ambos com seis títulos. O Barcelona tem cinco, e o Ajax, quatro.
O PSG tem apenas um título e o Arsenal nunca entrou na lista.
Entre jogadores, Cristiano Ronaldo é o atleta com mais jogos na Champions League, com 187 partidas, seguido por Casillas, com 181, Müller, com 165.
|Ano
|Campeão
|Vice
|2025
|Paris Saint-Germain (França)
|Inter (Itália)
|2024
|Real Madrid (Espanha)
|Borussia Dortmund (Alemanha)
|2023
|Manchester City (Inglaterra)
|Inter (Itália)
|2022
|Real Madrid (Espanha)
|Liverpool (Inglaterra)
|2021
|Chelsea (Inglaterra)
|Manchester City (Inglaterra)
|2020
|Bayern de Munique (Alemanha)
|Paris Saint-Germain (França)
|2019
|Liverpool (Inglaterra)
|Tottenham (Inglaterra)
|2018
|Real Madrid (Espanha)
|Liverpool (Inglaterra)
|2017
|Real Madrid (Espanha)
|Juventus (Itália)
|2016
|Real Madrid (Espanha)
|Atlético de Madrid (Espanha)
|2015
|Barcelona (Espanha)
|Juventus (Itália)
|2014
|Real Madrid (Espanha)
|Atlético de Madrid (Espanha)
|2013
|Bayern de Munique (Alemanha)
|Borussia Dortmund (Alemanha)
|2012
|Chelsea (Inglaterra)
|Bayern de Munique (Alemanha)
|2011
|Barcelona (Espanha)
|Manchester United (Inglaterra)
|2010
|Inter (Itália)
|Bayern de Munique (Alemanha)
|2009
|Barcelona (Espanha)
|Manchester United (Inglaterra)
|2008
|Manchester United (Inglaterra)
|Chelsea (Inglaterra)
|2007
|Milan (Itália)
|Liverpool (Inglaterra)
|2006
|Barcelona (Espanha)
|Arsenal (Inglaterra)
|2005
|Liverpool (Inglaterra)
|Milan (Itália)
|2004
|Porto (Portugal)
|Mônaco (França)
|2003
|Milan (Itália)
|Juventus (Itália)
|2002
|Real Madrid (Espanha)
|Bayer Leverkusen (Alemanha)
|2001
|Bayern de Munique (Alemanha)
|Valência (Espanha)
|2000
|Real Madrid (Espanha)
|Valência (Espanha)
|1999
|Manchester United (Inglaterra)
|Bayern Munique (Alemanha)
|1998
|Real Madrid (Espanha)
|Juventus (Itália)
|1997
|Borussia Dortmund (Alemanha)
|Juventus (Itália)
|1996
|Juventus (Itália)
|Ajax (Holanda)
|1995
|Ajax (Holanda)
|Milan (Itália)
|1994
|Milan (Itália)
|Barcelona (Espanha)
|1993
|Olympique Marselha (França)
|Milan (Itália)
|1992
|Barcelona (Espanha)
|Sampdoria (Itália)
|1991
|Estrela Vermelha (Iugoslávia)
|Olympique Marselha (França)
|1990
|Milan (Itália)
|Benfica (Portugal)
|1989
|Milan (Itália)
|Steaua Bucareste (Romênia)
|1988
|PSV Eindhoven (Holanda)
|Benfica (Portugal)
|1987
|Porto (Portugal)
|Bayern Munique (Alemanha do Oeste)
|1986
|Steaua Bucareste (Romênia)
|Barcelona (Espanha)
|1985
|Juventus (Itália)
|Liverpool (Inglaterra)
|1984
|Liverpool (Inglaterra)
|Roma (Itália)
|1983
|Hamburgo (Alemanha do Oeste)
|Juventus (Itália)
|1982
|Aston Villa (Inglaterra)
|Bayern Munique (Alemanha do Oeste)
|1981
|Liverpool (Inglaterra)
|Real Madrid (Espanha)
|1980
|Nottingham Forest (Inglaterra)
|Hamburgo (Alemanha do Oeste)
|1979
|Nottingham Forest (Inglaterra)
|Malmoe (Suécia)
|1978
|Liverpool (Inglaterra)
|Bruges (Bélgica)
|1977
|Liverpool (Inglaterra)
|Borussia Moenchengl. (Alemanha do Oeste)
|1976
|Bayern Munique (Alemanha do Oeste)
|Saint-Etienne (França)
|1975
|Bayern Munique (Alemanha do Oeste)
|Leeds United (Inglaterra)
|1974
|Bayern Munique (Alemanha do Oeste)
|Atlético Madrid (Espanha)
|1973
|Ajax (Holanda)
|Juventus (Itália)
|1972
|Ajax (Holanda)
|Inter (Itália)
|1971
|Ajax (Holanda)
|Panathinaikos (Grécia)
|1970
|Feyenoord (Holanda)
|Celtic Glasgow (Escócia)
|1969
|Milan (Itália)
|Ajax (Holanda)
|1968
|Manchester United (Inglaterra)
|Benfica (Portugal)
|1967
|Celtic Glasgow (Escócia)
|Inter (Itália)
|1966
|Real Madrid (Espanha)
|Partizan (Iugoslávia)
|1965
|Inter (Itália)
|Benfica (Portugal)
|1964
|Inter (Itália)
|Real Madrid (Espanha)
|1963
|Milan (Itália)
|Benfica (Portugal)
|1962
|Benfica (Portugal)
|Real Madrid (Espanha)
|1961
|Benfica (Portugal)
|Barcelona (Espanha)
|1960
|Real Madrid (Espanha)
|Eintracht Frankfurt (Alemanha do Oeste)
|1959
|Real Madrid (Espanha)
|Stade Reims (França)
|1958
|Real Madrid (Espanha)
|Milan (Itália)
|1957
|Real Madrid (Espanha)
|Fiorentina (Itália)
|1956
|Real Madrid (Espanha)
|Stade Reims (França)
A partida entre PSG e Arsenal acontece às 13h, pelo horário de Brasília, neste sábado, 30.
O jogo será transmitido pela TNT, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, João Neves e Vitinha; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.
Técnico: Luis Enrique.
Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice, Eze e Odegaard; Saka, Havertz e Trossard.
Técnico: Mikel Arteta.