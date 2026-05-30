Escócia x Curaçao: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo 2026

A Escócia, adversária da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, entra em campo neste sábado, 30, para enfrentar Curaçao em amistoso preparatório para o torneio.

A partida será disputada às 9h (horário de Brasília), no Hampden Park, em Glasgow. Este será um dos últimos compromissos da equipe antes da estreia no Mundial, marcada para o dia 13 de junho.

A seleção escocesa integra o Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Brasil, Marrocos e Haiti. Já Curaçao disputará o Mundial pela primeira vez e está no Grupo E, com Alemanha, Costa do Marfim e Equador.

A Escócia busca recuperação após resultados recentes abaixo das expectativas, incluindo derrotas para Japão e Costa do Marfim. Jogando em casa, a equipe aposta na força do Hampden Park para ganhar confiança antes do torneio.

Do outro lado, Curaçao tenta ganhar experiência diante de uma seleção europeia tradicional. A equipe é treinada por Dick Advocaat, que aos 82 anos será o técnico mais velho da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir a Escócia x Curaçao ao vivo?

O amistoso terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

Que horas é o jogo entre Escócia e Curaçao?

A partida será disputada neste sábado, 30, às 9h (horário de Brasília).