PSG faz história na final da Champions e vence Inter de Milão por 5 a 0

Luis Enrique fez história neste sábado em Munique. Conquistou a primeira Champions League do PSG e completou a primeira tríplice coroa do futebol francês — a segunda da sua carreira — após destruir a Inter de Milão por 5 a 0 com uma exibição sem precedentes na Allianz Arena, com um time moldado ao seu estilo, que ele esculpiu até transformá-lo no rei da Europa em uma temporada memorável.

O PSG terminou ao som de “olés”. E não é para menos. Nunca na história de uma final de Liga dos Campeões ou da antiga Copa dos Campeões houve uma diferença de 5 gols. Gigantesca a façanha de Luis Enrique, que conseguiu o que o PSG não pôde com Messi, Neymar ou Mbappé. Novo rei da Europa. Arquiteto de um time temível, líder de um atropelo sem precedentes em uma partida desse nível. O PSG, em sua primeira conquista, vai direto ao Olimpo da Liga dos Campeões.

Ficaram para trás os meses iniciais de incerteza, quando o PSG esteve perto de ser eliminado ainda na fase de grupos. É como se não tivessem existido, como se não tivessem relação com o time que protagonizou uma partida perfeita na Allianz Arena, que anulou completamente a Inter e goleou numa final cujo placar poderia ter sido até mais elástico, tamanha a superioridade.

Luis Enrique anulou por completo Simone Inzaghi. Foi um banho tático do espanhol sobre o italiano, que ficou desnorteado à beira do campo diante da superioridade do PSG. Raramente os “nerazzurri” enfrentaram um domínio tão evidente. Correram atrás da bola. Defenderam-se recuados. Não conseguiram contra-atacar.

Foi um verdadeiro baile parisiense. Vitinha, Fabián e João Neves brincaram de esconde-esconde, de pega-pega em alguns momentos, contra um meio-campo tão experiente quanto o da Inter. William Pacho foi um muro contra Lautaro. Marquinhos, um líder diante de Thuram. Hakimi, incisivo. 'Kvara', um pesadelo pela ponta. Dembélé, uma alma livre que destruiu o sistema defensivo italiano e se credenciou claramente ao Bola de Ouro. E Doué, o executor.

O francês de 19 anos não demorou a decidir o jogo. Na verdade, foi Vitinha quem iniciou com um passe em profundidade digno dos grandes. Mas a frieza de Doué — protagonista de uma atuação histórica, eleito MVP, demonstrando uma maturidade absurda para sua idade — permitiu a Hakimi abrir o placar com o gol vazio. Fez isso justamente na baliza onde a torcida da Inter se concentrava. Ali, ele havia vencido um “Scudetto”. Pediu desculpas.

Foi o primeiro gol surgido pelo lado de Dimarco, que acabou exposto. Ele foi o ponto fraco da Inter e, somado à genialidade de Doué, sucumbiu. O francês voltou a brilhar oito minutos depois. Finalizou um contra-ataque quase “made in Inter”. O lance começou na linha de fundo defensiva, num ataque relâmpago e perfeito.

‘Kvara’ tocou em profundidade para Dembélé, que, em alta velocidade, viu a chegada de Doué. Inverteu o lado do ataque e o protagonista do jogo — um dos, ao menos — finalizou com um leve desvio de Dimarco, que traiu Sommer.

O PSG já era campeão. Por mais que a Inter tentasse reagir em bolas paradas, com cabeçadas de Thuram e Acerbi. O time italiano estava no chão. E não se levantaria mais. Pois, quando parecia que poderia ensaiar uma reação, logo no início do segundo tempo, veio a sentença.

Mais uma vez com Doué, que concluiu uma jogada de manual. Um toque de calcanhar de Dembélé para sair da pressão no meio. Passe de Vitinha. E finalização perfeita do ponta, já consolidado como realidade.

Era uma final insana. Um banho de proporções bíblicas. Um jogo para a história. Um título que já tinha dono desde os 20 minutos, mas que começou a ser celebrado de verdade aos 63, com o terceiro gol e a ovação recebida por Doué ao ser substituído logo após o gol.

Mas o time parisiense queria mais. Queria que sua primeira Champions ficasse marcada na história do futebol. E quem cuidou disso foi ‘Kvara’, que tinha um papel especial nesta final por causa do seu passado no Napoli, campeão de um Scudetto conquistado justamente sobre a Inter. O georgiano, com mais uma atuação espetacular em sua curta carreira, marcou o quarto gol sem piedade — um presente a todos os napolitanos.

E nem foi o último. O encerramento ficou a cargo de Mayulu, aos 87 minutos, autor de um gol que desencadeou a festa em Paris. O PSG, campeão da Europa. Vencedor merecidíssimo de sua primeira Champions. E Luis Enrique, autor de uma façanha gigantesca.

Ficha técnica:

PSG 5 – Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernández, 78’); João Neves (Zaire-Emery, 84’), Vitinha, Fabián Ruiz (Mayulu, 84’); Doué (Barcola, 66’), Dembélé, Kvaratskhelia (Gonçalo Ramos, 84’).

Inter de Milão 0 – Sommer; Pavard (Bisseck, 54’) (Darmian, 62’), Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu (Asllani, 70’), Mkhitaryan (Carlos Augusto, 62’), Dimarco (Zalewski, 54’); Thuram, Lautaro Martínez.

Gols:

1–0, 12’: Hakimi

2–0, 20’: Doué

3–0, 63’: Doué

4–0, 73’: Kvaratskhelia

5–0, 87’: Mayulu

Árbitro: Istvan Kovacs (Romênia). Amarelou Doué (65’) e Hakimi (90’) pelo PSG; e Zalewski (56’), Inzaghi (técnico, 58’), Thuram (69’) e Acerbi (71’) pela Inter.

Público: Final da Liga dos Campeões disputada na Allianz Arena de Munique diante de aproximadamente 75 mil espectadores.