PSG x Monaco: que horas e onde assistir ao jogo da Champios League

Paris Saint-Germain (PSG) e Monaco se enfrentam nesta quarta-feira, 25, às 17h (horário de Brasília), pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Champions League 2025/2026.

A partida será disputada no Parque dos Príncipes, em Paris, e coloca frente a frente duas equipes francesas na disputa por vaga na próxima fase da competição.

No jogo de ida, o PSG venceu o Monaco por 3 a 2 e chega com vantagem mínima no placar agregado, podendo garantir a classificação com um empate.

O técnico Luis Enrique tem dúvida sobre a presença de Ousmane Dembélé, que sente dores na panturrilha. Estão fora Senny Mayulu, Fabián Ruiz e Quentin Ndjantou, em recuperação.

O Monaco precisa vencer para avançar. Depois da derrota no primeiro jogo, a equipe reagiu ao bater o Lens por 3 a 2.

O time não contará com Aleksandr Golovin, suspenso após expulsão. Krépin Diatta e Christian Mawissa são dúvidas por questões físicas. Takumi Minamino, Kassoum Ouattara e Mohammed Salisu seguem no departamento médico.

Qual é o horário de PSG x Monaco?

A partida começa às 17h (de Brasília), nesta quarta-feira, 25.

Onde assistir PSG x Monaco ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo pelo streaming HBO Max.

Prováveis escalações

PSG - Técnico: Luis Enrique

Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Lucas Hernández; Mayulu, Vitinha e Mbaye; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Monaco - Técnico: Sébastien Pocognoli

Kohn; Vanderson, Kehrer, Faes e Caio Henrique; Zakaria, Lamine Camara e Akliouche; Bamba, Adingra e Balogun.