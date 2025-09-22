Bola de Ouro 2025: confira ao vivo os vencedores da premiação

Bola de Ouro 2025: veja a lista dos vencedores da premiação (FRANCK FIFE/AFP)
Repórter
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 16h11.
Última atualização em 22 de setembro de 2025 às 16h19.
Nesta segunda-feira, 22, a France Football divulga os vencedores do prêmio Bola de Ouro de 2025. O tradicional troféu consagrar o "melhor jogador do mundo" e a "melhor jogadora do mundo" na temporada 2023/24.
O Théâtre du Châtelet, em Paris, volta a ser palco da cerimônia da revista France Football, marcada para premiar os principais nomes do futebol na temporada 2024/2025. Entre os indicados ao prêmio de melhor jogador estão os brasileiros Vini Jr. e Raphinha, enquanto Marta e Amanda Gutierres aparecem entre os destaques da premiação feminina.
A edição deste ano marca uma mudança estrutural na distribuição dos troféus: pela primeira vez, todas as categorias terão versões separadas para homens e mulheres. Isso inclui as premiações de melhor jogador, melhor time, melhor treinador, melhor jovem — o Prêmio Kopa —, melhor goleiro — o Prêmio Yashin — e artilheiro da temporada — o Prêmio Gerd Müller.
A avaliação dos vencedores segue o critério estabelecido pela publicação francesa: a seleção é feita com base no desempenho dos atletas ao longo da temporada europeia, de julho de 2024 a junho de 2025. A revista envia uma lista com 30 nomes a um colégio eleitoral formado por jornalistas esportivos de 100 países, os mais bem colocados no ranking da Fifa à época da votação.
Cada jurado escolhe três jogadores em ordem de preferência. A soma dos pontos determina os ganhadores em cada categoria.
A decisão da France Football de equiparar as categorias entre homens e mulheres reflete uma movimentação observada em outros prêmios internacionais, como o The Best, da Fifa, e o UEFA Awards, promovido pela entidade europeia. A medida também acompanha o crescimento da audiência e do investimento no futebol feminino globalmente.
A premiação da Bola de Ouro começa às 16h, nesta segunda-feira, 22.
A premiação será transmitida ao vivo no canal TNT e no streaming Max nesta segunda-feira, dia 22 de outubro, a partir das 16h.
*Matéria em atualização.