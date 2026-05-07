Esporte

Presidente do PSG rasga elogios a Luis Enrique: 'o melhor treinador do mundo'

Nasser Al-Khelaifi também exaltou mudança de postura do clube francês após a chegada do treinador

Luis Enrique: treinador pode conquistar sua segunda Champions com o PSG ( (Foto: Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images))

Luis Enrique: treinador pode conquistar sua segunda Champions com o PSG ( (Foto: Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 7 de maio de 2026 às 11h46.

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, não poupou elogios a Luis Enrique, técnico da equipe francesa após a classificação para a final da Champions League. O time parisiense empatou com o PSG por 1 a 1, mas se classificou pelo agregado de 5 a 6. Na ida, uma partida épica de nove gols.

Logo após a classificação, o dirigente afirmou que contratar o treinador espanhol foi a melhor decisão que tomou desde que assumiu a equipe.

"Luis Enrique é realmente a minha melhor decisão. Venho conversando com ele há 15 anos sobre a sua contratação. Ele é um treinador fantástico, o melhor treinador do mundo, mas também como pessoa, é incrível a forma como ele lida com o dia a dia, com os jogadores, com tudo, até mesmo com a mídia, o que na França nem sempre é fácil, mas ele é fantástico", disse.

Luis Enrique chegou ao time francês em 2023. O treinador chegou rodeado de dúvidas, mas logo confirmou o bom trabalho. Com o técnico no comando, o clube passou a ser menos dependente de individualidades, como vinha sendo com Mbappé, Messi e Neymar, e passou a focar no grupo. Dembélé, Vitinha, Barcola e Kvaratskhelia foram alguns dos atletas que passaram a ter destaque sob o comando do espanhol.

Acompanhe tudo sobre:PSGChampions League

Mais de Esporte

CBF define cronograma da Copa, mas Ancelotti pode iniciar preparação sem titulares

Ilha caribenha e gigante do cacau: os adversários do grupo da Alemanha na Copa

Blooming x Bragantino: horário, onde assistir e cenário do jogo

O'Higgins x São Paulo: horário, onde assistir e cenário do jogo

Mais na Exame

Esporte

CBF define cronograma da Copa, mas Ancelotti pode iniciar preparação sem titulares

Negócios

Do xadrez às 2h da manhã ao aporte milionário: A lição de Zuckerberg que moldou uma nova edtech

Pop

CEO do Tinder diz que apps de namoro 'intimidam' a Geração Z

Mercados

Com agro endividado, Bradesco prevê rodada de renegociações com setor