Presidente do PSG rasga elogios a Luis Enrique: 'o melhor treinador do mundo'

Al-Khelaifi também destacou a mudança mental do PSG após a chegada de Luis Enrique. O treinador mudou a identidade do clube e passou a jogar de forma mais coletiva e competitiva.

"O Luis Enrique revolucionou o futebol, não apenas no Paris Saint-Germain, mas em todo o futebol. É uma honra ter o Luis Enrique no clube, e todos aqueles que estão a fazer história. E é isto que queremos. Este é um plano para o futuro, reunindo os melhores talentos para trabalharem juntos, com o treinador. Poderemos ter jogadores ganhando a Bola de Ouro nos próximos 3, 4 ou 5 anos, com diferentes jogadores", completou.

PSG x Arsenal fazem final da Champions League

Com a classificação, o PSG enfrentará o Arsenal na grande decisão. Os Gunners avançaram após eliminarem o Atlético de Madrid na outra semifinal. O duelo está marcado para o dia 30 de maio, às 13h (de Brasília), na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria.

Os franceses vão em busca do seu segundo título da competição, o primeiro conquistado em 2025. Já o Arsenal quer o troféu inédito para a sua galeria.