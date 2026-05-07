Presidente do PSG rasga elogios a Luis Enrique: 'o melhor treinador do mundo'

Luis Enrique: treinador pode conquistar sua segunda Champions com o PSG ( (Foto: Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images))
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Publicado em 7 de maio de 2026 às 11h46.
Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, não poupou elogios a Luis Enrique, técnico da equipe francesa após a classificação para a final da Champions League. O time parisiense empatou com o PSG por 1 a 1, mas se classificou pelo agregado de 5 a 6. Na ida, uma partida épica de nove gols.
Logo após a classificação, o dirigente afirmou que contratar o treinador espanhol foi a melhor decisão que tomou desde que assumiu a equipe.
"Luis Enrique é realmente a minha melhor decisão. Venho conversando com ele há 15 anos sobre a sua contratação. Ele é um treinador fantástico, o melhor treinador do mundo, mas também como pessoa, é incrível a forma como ele lida com o dia a dia, com os jogadores, com tudo, até mesmo com a mídia, o que na França nem sempre é fácil, mas ele é fantástico", disse.
Luis Enrique chegou ao time francês em 2023. O treinador chegou rodeado de dúvidas, mas logo confirmou o bom trabalho. Com o técnico no comando, o clube passou a ser menos dependente de individualidades, como vinha sendo com Mbappé, Messi e Neymar, e passou a focar no grupo. Dembélé, Vitinha, Barcola e Kvaratskhelia foram alguns dos atletas que passaram a ter destaque sob o comando do espanhol.