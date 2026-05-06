Bayern e PSG revivem final de 2020 em nova decisão na Champions

Cinco anos após decidirem o título em um cenário atípico, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain voltam a se enfrentar em uma fase decisiva da Champions League.

As equipes se encontram nesta quarta-feira, às 16h, de Brasília, na Allianz Arena, pelo jogo de volta da semifinal.

Na última semana, o Paris Saint-Germain superou o Bayern de Munique por 5 a 4, em uma partida que passou a integrar a lista de confrontos marcantes da competição.

O confronto registrou um feito inédito na era moderna da Champions League, iniciada em 1992/93: pela primeira vez, uma etapa inicial terminou com cinco gols. Além disso, nunca uma semifinal havia alcançado um total superior a oito gols.

Com o resultado, o time francês joga pelo empate para avançar à final. Já o Bayern precisa vencer por ao menos um gol de diferença para reverter a desvantagem e seguir na disputa pelo título.

Essa será a 11.ª vez que as equipes se enfrentam nos últimos dez anos, sendo o ponto mais simbólico a final de 2020, disputada em Lisboa, durante a pandemia de Covid-19.

Super Champions ficou marcada por duelo decisivo entre equipes

Na ocasião, a Uefa adotou um formato excepcional, com jogos únicos a partir das quartas de final e sede única em Portugal, sem presença de público. O modelo ficou conhecido como “Super Champions”.

A edição teve momentos marcantes, como a goleada do Bayern por 8 a 2 sobre o Barcelona, a eliminação do Manchester City e a campanha da Atalanta, que surpreendeu ao chegar às fases decisivas.

Na final, após eliminarem RB Leipzig e Lyon, PSG e Bayern disputaram o título no Estádio da Luz. O time alemão teve maior controle da partida e criou as principais chances. O PSG tentou explorar os contra-ataques, mas encontrou dificuldades na finalização.

Neymar teve uma oportunidade clara no primeiro tempo, defendida por Manuel Neuer. Mbappé e Di María também criaram chances, mas não conseguiram marcar. Pelo lado do Bayern, Lewandowski acertou a trave.

O único gol da partida saiu no segundo tempo. Kingsley Coman, revelado pelo PSG, aproveitou cruzamento de Kimmich e cabeceou para as redes. O time francês ainda pressionou na reta final, mas voltou a parar em Neuer.

Com a vitória por 1 a 0, o Bayern conquistou o sexto título de sua história na Champions League. Já o PSG ficou com o vice-campeonato em sua primeira final no torneio.

Na temporada 2019/20, Lewandowski terminou como artilheiro da Champions, com 15 gols, e foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, superando Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. No entanto, não recebeu a Bola de Ouro, já que a premiação da revista France Football foi cancelada naquele ano.

Choro de Neymar marca final

Após a decisão, Neymar publicou mensagem nas redes sociais parabenizando o adversário e agradecendo o apoio recebido. A imagem do jogador chorando no gramado se tornou um dos registros mais marcantes daquela final. Ele foi consolado por Philippe Coutinho, que à época defendia o Bayern.

Agora, Bayern e PSG voltam a se enfrentar em busca de uma vaga na final. Os alemães tentam retomar o protagonismo europeu desde o título conquistado em 2020, enquanto os franceses buscam confirmar a vantagem obtida na ida para alcançar mais uma decisão.