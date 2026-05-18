Seleção Brasileira: 11 dos 26 convocados nunca jogaram uma Copa, veja lista

Endrick: jogador foi revelado pelo Palmeiras e passou pelo Real Madrid antes de chegar ao Lyon (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)
Publicado em 18 de maio de 2026 às 18h10.
Última atualização em 18 de maio de 2026 às 18h29.
A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, anunciada por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira, 18, reúne jogadores experientes em Mundiais e uma nova geração que fará estreia no torneio.
Dos 26 nomes chamados pelo treinador italiano, 11 nomes apareceram pela primeira vez em uma lista de Copa do Mundo. São eles: Wesley, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Danilo Santos, Luiz Henrique, Igor Thiago, Endrick, Matheus Cunha, Leo Pereira e Rayan.
Endrick e Rayan também são os mais novos convocados, com apenas 19 anos.
Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);
Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);
Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);
Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United) e Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos).