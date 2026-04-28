PSG x Bayern de Munique: horário, onde assistir e prováveis escalações

PSG x Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 16h, no Parque dos Príncipes, em Paris. A partida é válida pelo jogo de ida da semifinal da Champions League.

Os franceses chegam embalados após eliminarem o Liverpool nas quartas de final e estarem próximos de conquistar mais um Campeonato Francês.

Já o Bayern de Munique conquistou o título alemão de maneira antecipada, soma seis vitórias consecutivas e eliminou o Real Madrid na fase anterior.

O duelo também será entre equipes com ataques mais produtivos na competição. Ambos já balançaram as redes 38 vezes.

Como chega o PSG para o confronto

Buscando o segundo título da Champions League, o PSG vem de uma temporada bastante sólida. No Campeonato Francês, o clube vem de vitória por 3 a 0 sobre o Angers e está próximo da conquista do troféu.

No entanto, o histórico recente pode ser um alerta ao clube. O Bayern venceu os últimos cinco jogos contra o PSG, incluindo nesta temporada, na fase de grupos.

Luis Enrique tem um desfalque certo para o duelo: O meia Vitinha está machucado e não entrará em campo. Já Maquinhos deve voltar à zaga e Beraldo poderá atuar no meio-campo.

Como chega o Bayern de Munique para o confronto

Já o Bayern de Munique vive uma excelente fase na temporada. No último jogo, conseguiu uma vitória impressionante contra o Mainz, pela Bundesliga. A equipe perdia por 3 a 0, mas terminou vencendo por 4 a 3.

Com uma campanha quase perfeita na Champions, o clube tem Harry Kane como um dos principais nomes da equipe.

Vincent Kompany não terá nenhuma baixa para o confronto e entrará com força máxima no duelo.

Onde assistir a PSG x Bayern de Munique

O duelo entre PSG x Bayern de Munique terá transmissão do SBT, TNT Sports e HBO Max.

Prováveis escalações

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Mayulu (Beraldo), João Neves e Fabián Ruiz; Dembélé, Doué e Kvaratskhelia.

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Davies; Kimmich, Pavlovic e Musiala; Olise, Harry Kane e Luis Díaz.