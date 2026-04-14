Liverpool x PSG: horário, onde assistir e prováveis escalações

Liverpool x PSG se enfrentam nesta terça-feira, 14, às 16h, em Anfield. A partida é válida pela volta das quartas de final da Champions League.

Jogando em casa, os Reds terão que buscar o resultado diante dos parisienses. Após perder a ida por 2 a 0, os comandados por Arne Slot terão que ganhar por três gols de diferença para garantir a vaga direta. Uma vitória por dois gols leva o duelo para a prorrogação.

Já o PSG entra por um empate ou vitória simples. A equipe de Luis Enrique sabe das dificuldades, mas chega sem pressão devido ao placar do jogo de ida.

Como chega o Liverpool para o confronto

No último duelo disputado, pela Premier League, o Liverpool venceu o Fulham por 2 a 0 e encerrou uma sequência negativa de três jogos sem vencer.

Milos Kerkez, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch e Hugo Ekitiké foram preservados do duelo pelo Campeonato Local e devem chegar descansados para buscarem o resultado.

Como chega o PSG para o confronto

O PSG, confortável pela vitória por 2 a 0 no jogo de ida, chega descansado para o duelo. Com o jogo válido pelo Campeonato Francês adiado, o clube apenas treinou durante a semana, o que pode ser uma vantagem, já que teve mais tempo de recuperação.

O meio-campista Fabián Ruiz e o atacante Quentin Ndjantou são as baixas na equipe parisiense devido a lesões sofridas.

Onde assistir a Liverpool x PSG

O duelo entre Liverpool x PSG terá transmissão da HBO Max.

Prováveis escalações

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Mamardashvili; Joe Gomez, Konaté, Van Djik e Kerkez; Gravenberch, Alexis Mac Allister, Frimpong, Szoboszlai e Florian Wirtz; Ekitike.

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e João Neves; Doué, Kvaratskhelia e Dembelé.