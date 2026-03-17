Chelsea x PSG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Chelsea e PSG se enfrentam nesta terça-feira, 17, às 17h de Brasília, em Stamford Bridge, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. O time inglês precisa de uma reação grande após perder o primeiro duelo por 5 a 2 em Paris.

Como chega o Chelsea para 0 confronto

No fim de semana, a equipe do técnico Liam Rosenior também perdeu para o Newcastle por 1 a 0, em Stamford Bridge, pela Premier League. Na liga inglesa, o time aparece na 5ª colocação, com 48 pontos em 29 jogos.

Como chega o PSG para 0 confronto

O time parisiense lidera a Ligue 1 e vem de vitória por 2 a 0 sobre o Nantes no compromisso mais recente pelo campeonato francês.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TNT e da HBO Max. A partida acontece hoje, as 17h, em Stamford Bridge na Inglaterra.

Prováveis escalações

Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)

Jörgensen; Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Reece James, Caicedo e Enzo Fernández; Palmer, Pedro Neto e João Pedro.

PSG (Técnico: Luis Herique)

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaïre Emery e João Neves; Dembélé, Barcola e Kvaratskhelia.