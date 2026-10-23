Plano de governo de Lula: o que o petista propõe para um 4º mandato

RESUMO ＋
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou um plano de governo com 13 diretrizes para um eventual quarto mandato. O documento prevê ampliar programas como Minha Casa, Minha Vida, Pé-de-Meia e Farmácia Popular, além de propor medidas como o fim da escala 6x1, a criação de um Ministério da Segurança Pública e o uso de inteligência artificial na saúde. O plano também estabelece metas ambientais até 2035, mas não detalha objetivos numéricos para o PIB, o superávit primário ou a dívida pública.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou em 15 de agosto de 2026 seu plano de governo para um eventual quarto mandato. Organizado em 13 diretrizes, o documento aposta na continuidade de políticas públicas já implementadas, na ampliação de programas sociais e em novas iniciativas para áreas como saúde, educação, segurança, tecnologia e transição energética.
O plano também reúne metas para os próximos anos, como reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ampliar a conectividade nas escolas e expandir a rede federal de educação.
Como Lula é o atual responsável pelo Governo Federal, a EXAME compilou quais são as novas propostas do plano de governo, as políticas públicas que serão continuadas e os resultados do atual mandato.
Resultados do mandato atual
O documento apresenta um balanço de políticas e programas da atual gestão, além de metas previstas para serem alcançadas até o fim de 2026. Entre os destaques estão:
- Minha Casa, Minha Vida: o governo prevê chegar a 3 milhões de moradias contratadas até o fim de 2026. Para um eventual novo mandato, a proposta é manter e ampliar o programa, sem estabelecer uma nova meta numérica.
- Saúde bucal: a gestão prevê alcançar, até o fim de 2026, 1.228 Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) e 1.324 unidades odontológicas móveis.
- ProPatinhas: o programa tem como meta chegar a 675 mil castrações até o fim de 2026.
- Pé-de-Meia: o plano destaca o programa de incentivo financeiro para estudantes do ensino médio, que atende 7,3 milhões de beneficiários.
- Política econômica e social: o balanço também cita a valorização do salário mínimo, que poderá chegar a R$ 1.717 em 2027 caso a proposta orçamentária do governo seja aprovada no Congresso -- a ampliação da proteção social, as garantias de crédito -- como o Desenrola Brasil -- e as iniciativas de apoio a pequenos negócios.
Esses resultados funcionam como base para o plano de governo, que aposta sobretudo na manutenção ou ampliação dessas políticas.
O que Lula quer ampliar
O plano propõe dar continuidade a programas existentes e expandir o alcance de políticas públicas. As medidas aparecem distribuídas por diferentes áreas.
Saúde
- Ampliar o atendimento especializado por meio do programa Agora Tem Especialistas.
- Expandir os pontos de retirada de medicamentos da Farmácia Popular.
- Fortalecer a rede de reabilitação especializada e o atendimento a pessoas com deficiência.
- Ampliar a estrutura de prevenção e tratamento do câncer, incluindo radioterapia, equipamentos de diagnóstico por imagem e hospitais.
- Expandir a telessaúde e as políticas de saúde mental.
- Fortalecer a vacinação nas escolas e os serviços de saúde bucal.
- Ampliar o Mais Médicos e a integração entre os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
Educação
- Expandir a oferta de escolas em tempo integral, creches e unidades de ensino.
- Ampliar o acesso e a permanência de estudantes nas universidades.
- Fortalecer programas de assistência estudantil e de incentivo à formação de professores.
- Dar continuidade ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.
- Ampliar iniciativas como Pé-de-Meia Licenciaturas e Bolsa Mais Professores.
- Cumprir as diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE) para o período de 2026 a 2036.
Habitação e desenvolvimento urbano
- Manter e ampliar o Minha Casa, Minha Vida para diferentes faixas de renda.
- Expandir iniciativas de moradia e reassentamento, como Compra Assistida.
- Fortalecer o Reforma Casa Brasil e o Periferia Viva.
- Utilizar imóveis da União em projetos de interesse social por meio do Fundo Imobiliário da União.
- Ampliar investimentos em transporte público, mobilidade urbana e concessões de infraestrutura.
Segurança pública
- Fortalecer as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO).
- Ampliar as ações do programa Brasil Contra o Crime Organizado e do Celular Seguro.
- Reforçar o sistema penitenciário federal.
- Expandir o uso de câmeras corporais.
- Investir em inteligência e no combate ao financiamento de organizações criminosas.
- Destinar recursos a estados e municípios por meio de um fundo de investimentos em segurança pública.
Economia, indústria e infraestrutura
- Ampliar o crédito rural e o apoio à produção agrícola.
- Fortalecer políticas de fertilizantes, biocombustíveis, baterias e transmissão de energia.
- Expandir a conectividade, incluindo o acesso à internet em áreas rurais e a cobertura de 5G.
- Dar continuidade à Nova Indústria Brasil e aos investimentos em ciência, tecnologia e inovação.
- Fortalecer o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).
- Ampliar a participação da Petrobras em atividades industriais e na produção de combustíveis.
Proteção social, cultura e esporte
- Fortalecer políticas de cuidado para crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência.
- Expandir iniciativas de economia solidária e inclusão produtiva.
- Ampliar programas culturais, como Cultura Viva, e projetos esportivos, como Arenas Brasil e Bolsa Atleta.
- Dar continuidade a ações de proteção animal, incluindo o ProPatinhas.
- Fortalecer políticas de inclusão, como o Viver sem Limites.
As novidades do plano
Além de ampliar iniciativas existentes, o documento apresenta propostas novas ou mudanças institucionais para um eventual quarto mandato.
Alfabetização e conectividade
- Criar uma Política Nacional de Alfabetização Digital.
- Estabelecer um Conselho Nacional para a Soberania Digital.
- Desenvolver uma estratégia nacional para recuperar a aprendizagem de estudantes.
- Ampliar a conectividade nas escolas: o plano aponta que 75% das unidades têm acesso à internet e prevê universalizar o serviço.
Saúde digital e inteligência artificial
- Usar inteligência artificial para organizar filas e encaminhamentos na saúde.
- Integrar informações por meio de um prontuário único e da Rede Nacional de Dados em Saúde.
- Ampliar o uso de ferramentas digitais na triagem e no atendimento de pacientes.
Segurança pública e sistema penitenciário
- Criar um Ministério da Segurança Pública, condicionado à avaliação sobre a estrutura administrativa do governo, separado. Atualmente, a área é integrada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).
- Estabelecer um pacto nacional de execução penal.
- Criar protocolos para classificar e transferir presos considerados de alto risco.
- Reforçar a articulação entre União, estados e municípios no enfrentamento ao crime organizado.
Tecnologia e soberania nacional
- Investir em supercomputadores nacionais e modelos de linguagem em português.
- Estabelecer condições para a instalação de centros de dados no país.
- Criar uma política voltada a minerais críticos e terras raras.
- Avançar em regras e instrumentos para uma taxonomia sustentável.
Energia e indústria
- Retomar a atuação da Petrobras na distribuição de combustíveis.
- Ampliar a capacidade de refino e a atuação da Transpetro no transporte de gás natural liquefeito.
- Dar continuidade à exploração de petróleo em áreas terrestres e marítimas.
- Alterar regras relacionadas ao REPETRO, regime tributário voltado ao setor de petróleo e gás.
Trabalho e previdência
- Avançar no fim da escala 6x1 e na redução da jornada semanal para 40 horas, sem redução salarial. A proposta depende da tramitação legislativa.
- Rever aspectos da legislação trabalhista e ampliar a proteção a trabalhadores de plataformas digitais.
- Criar uma plataforma de empregos com uso de inteligência artificial.
- Reestruturar o financiamento previdenciário e flexibilizar formas de contribuição.
Cultura e ambiente digital
- Atualizar regras de direitos autorais e de uso de inteligência artificial.
- Discutir a regulamentação de serviços de streaming e vídeo sob demanda.
- Estabelecer regras para o uso de telas conforme a faixa etária e para plataformas de jogos.
Metas ambientais
- Zerar o desmatamento até 2030.
- Reduzir entre 59% e 67% as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2035, em relação aos níveis de 2005.
- Fortalecer iniciativas de restauração ambiental e reconhecer juridicamente atividades de restauração biocultural.
O que o plano não detalha?
Embora apresente propostas para diversas áreas, o documento não estabelece uma meta de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), um objetivo numérico de superávit primário, ou uma trajetória específica para a dívida pública. Esse detalhamento é apresentado ano a ano pelo Governo ou pelo Banco Central, mas não há previsão para um eventual quarto mandato de Lula.
O plano mantém o arcabouço fiscal e associa o equilíbrio das contas públicas ao crescimento econômico, à eficiência do Estado e à chamada justiça tributária. No documento também não há uma lista detalhada de cortes de despesas ou de mudanças nas alíquotas de impostos.
Perguntas frequentes
Quais são as principais propostas de Lula para um quarto mandato? ＋
O plano de governo reúne 13 diretrizes e prevê ampliar programas sociais, investimentos em saúde, educação, habitação e segurança pública. Entre as propostas estão o fim da escala 6x1, a criação de um Ministério da Segurança Pública, a ampliação do uso de inteligência artificial nos serviços públicos e investimentos em tecnologia e transição energética.
Lula pretende acabar com a escala 6x1? ＋
Sim. O plano defende o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal para 40 horas, sem diminuição salarial. A mudança, porém, depende da aprovação de alterações na legislação pelo Congresso Nacional.
O que Lula propõe para a segurança pública? ＋
O documento prevê ampliar o combate ao crime organizado, fortalecer a inteligência policial, expandir o uso de câmeras corporais e reforçar o sistema penitenciário federal. Também propõe avaliar a criação de um Ministério da Segurança Pública separado do Ministério da Justiça, além de estabelecer protocolos para presos de alto risco.
O que muda no Minha Casa, Minha Vida no plano de Lula? ＋
A proposta é manter e ampliar o Minha Casa, Minha Vida, com atendimento a diferentes faixas de renda. O governo prevê alcançar 3 milhões de moradias contratadas até o fim de 2026, mas o documento não estabelece uma nova meta numérica para um eventual quarto mandato.
Quais são as propostas de Lula para saúde e educação? ＋
Na saúde, o plano prevê ampliar o Mais Médicos, a Farmácia Popular, a oferta de especialistas e o uso de inteligência artificial para organizar filas e encaminhamentos. Na educação, propõe expandir creches, escolas em tempo integral e universidades, criar uma Política Nacional de Alfabetização Digital e universalizar a conectividade nas escolas.
Quais são as metas ambientais do plano de Lula? ＋
O documento estabelece como objetivos zerar o desmatamento até 2030 e reduzir entre 59% e 67% as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2035, em comparação com os níveis de 2005. Também prevê ampliar iniciativas de restauração ambiental e fortalecer políticas de transição energética.
O plano de Lula prevê aumento de impostos ou cortes de gastos? ＋
O documento não apresenta uma lista detalhada de aumentos de alíquotas de impostos ou cortes de despesas. O plano defende a manutenção do arcabouço fiscal e associa o equilíbrio das contas públicas ao crescimento econômico, à eficiência do Estado e à justiça tributária. Também não estabelece metas numéricas específicas para o crescimento do PIB, o superávit primário ou a trajetória da dívida pública.