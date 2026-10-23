Plano de governo de Lula: o que o petista propõe para um 4º mandato

RESUMO ＋ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou um plano de governo com 13 diretrizes para um eventual quarto mandato. O documento prevê ampliar programas como Minha Casa, Minha Vida, Pé-de-Meia e Farmácia Popular, além de propor medidas como o fim da escala 6x1, a criação de um Ministério da Segurança Pública e o uso de inteligência artificial na saúde. O plano também estabelece metas ambientais até 2035, mas não detalha objetivos numéricos para o PIB, o superávit primário ou a dívida pública.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou em 15 de agosto de 2026 seu plano de governo para um eventual quarto mandato. Organizado em 13 diretrizes, o documento aposta na continuidade de políticas públicas já implementadas, na ampliação de programas sociais e em novas iniciativas para áreas como saúde, educação, segurança, tecnologia e transição energética.

O plano também reúne metas para os próximos anos, como reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ampliar a conectividade nas escolas e expandir a rede federal de educação.

Como Lula é o atual responsável pelo Governo Federal, a EXAME compilou quais são as novas propostas do plano de governo, as políticas públicas que serão continuadas e os resultados do atual mandato.

Resultados do mandato atual

O documento apresenta um balanço de políticas e programas da atual gestão, além de metas previstas para serem alcançadas até o fim de 2026. Entre os destaques estão:

Esses resultados funcionam como base para o plano de governo, que aposta sobretudo na manutenção ou ampliação dessas políticas.

O que Lula quer ampliar

O plano propõe dar continuidade a programas existentes e expandir o alcance de políticas públicas. As medidas aparecem distribuídas por diferentes áreas.

Saúde

Ampliar o atendimento especializado por meio do programa Agora Tem Especialistas.

Expandir os pontos de retirada de medicamentos da Farmácia Popular.

Fortalecer a rede de reabilitação especializada e o atendimento a pessoas com deficiência.

Ampliar a estrutura de prevenção e tratamento do câncer, incluindo radioterapia, equipamentos de diagnóstico por imagem e hospitais.

Expandir a telessaúde e as políticas de saúde mental.

Fortalecer a vacinação nas escolas e os serviços de saúde bucal.

Ampliar o Mais Médicos e a integração entre os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

Educação

Habitação e desenvolvimento urbano

Segurança pública

Fortalecer as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

Ampliar as ações do programa Brasil Contra o Crime Organizado e do Celular Seguro.

Reforçar o sistema penitenciário federal.

Expandir o uso de câmeras corporais.

Investir em inteligência e no combate ao financiamento de organizações criminosas.

Destinar recursos a estados e municípios por meio de um fundo de investimentos em segurança pública.

Economia, indústria e infraestrutura

Ampliar o crédito rural e o apoio à produção agrícola.

Fortalecer políticas de fertilizantes, biocombustíveis, baterias e transmissão de energia.

Expandir a conectividade, incluindo o acesso à internet em áreas rurais e a cobertura de 5G.

Dar continuidade à Nova Indústria Brasil e aos investimentos em ciência, tecnologia e inovação.

Fortalecer o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

Ampliar a participação da Petrobras em atividades industriais e na produção de combustíveis.

Proteção social, cultura e esporte

Fortalecer políticas de cuidado para crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência.

Expandir iniciativas de economia solidária e inclusão produtiva.

Ampliar programas culturais, como Cultura Viva, e projetos esportivos, como Arenas Brasil e Bolsa Atleta.

Dar continuidade a ações de proteção animal, incluindo o ProPatinhas.

Fortalecer políticas de inclusão, como o Viver sem Limites.

As novidades do plano

Além de ampliar iniciativas existentes, o documento apresenta propostas novas ou mudanças institucionais para um eventual quarto mandato.

Alfabetização e conectividade

Criar uma Política Nacional de Alfabetização Digital .

. Estabelecer um Conselho Nacional para a Soberania Digital .

. Desenvolver uma estratégia nacional para recuperar a aprendizagem de estudantes.

Ampliar a conectividade nas escolas: o plano aponta que 75% das unidades têm acesso à internet e prevê universalizar o serviço.

Saúde digital e inteligência artificial

Usar inteligência artificial para organizar filas e encaminhamentos na saúde .

para organizar e . Integrar informações por meio de um prontuário único e da Rede Nacional de Dados em Saúde.

Ampliar o uso de ferramentas digitais na triagem e no atendimento de pacientes.

Segurança pública e sistema penitenciário

Criar um Ministério da Segurança Pública , condicionado à avaliação sobre a estrutura administrativa do governo, separado. Atualmente, a área é integrada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

, condicionado à avaliação sobre a estrutura administrativa do governo, separado. Atualmente, a área é integrada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Estabelecer um pacto nacional de execução penal.

Criar protocolos para classificar e transferir presos considerados de alto risco.

Reforçar a articulação entre União, estados e municípios no enfrentamento ao crime organizado.

Tecnologia e soberania nacional

Investir em supercomputadores nacionais e modelos de linguagem em português.

Estabelecer condições para a instalação de centros de dados no país.

Criar uma política voltada a minerais críticos e terras raras.

Avançar em regras e instrumentos para uma taxonomia sustentável.

Energia e indústria

Retomar a atuação da Petrobras na distribuição de combustíveis.

Ampliar a capacidade de refino e a atuação da Transpetro no transporte de gás natural liquefeito.

Dar continuidade à exploração de petróleo em áreas terrestres e marítimas.

Alterar regras relacionadas ao REPETRO, regime tributário voltado ao setor de petróleo e gás.

Trabalho e previdência

Avançar no fim da escala 6x1 e na redução da jornada semanal para 40 horas , sem redução salarial. A proposta depende da tramitação legislativa .

e na , sem redução salarial. A . Rever aspectos da legislação trabalhista e ampliar a proteção a trabalhadores de plataformas digitais.

Criar uma plataforma de empregos com uso de inteligência artificial.

Reestruturar o financiamento previdenciário e flexibilizar formas de contribuição.

Cultura e ambiente digital

Atualizar regras de direitos autorais e de uso de inteligência artificial.

Discutir a regulamentação de serviços de streaming e vídeo sob demanda.

Estabelecer regras para o uso de telas conforme a faixa etária e para plataformas de jogos.

Metas ambientais

Zerar o desmatamento até 2030.

Reduzir entre 59% e 67% as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2035 , em relação aos níveis de 2005 .

entre as , em relação aos . Fortalecer iniciativas de restauração ambiental e reconhecer juridicamente atividades de restauração biocultural.

O que o plano não detalha?

Embora apresente propostas para diversas áreas, o documento não estabelece uma meta de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), um objetivo numérico de superávit primário, ou uma trajetória específica para a dívida pública. Esse detalhamento é apresentado ano a ano pelo Governo ou pelo Banco Central, mas não há previsão para um eventual quarto mandato de Lula.

O plano mantém o arcabouço fiscal e associa o equilíbrio das contas públicas ao crescimento econômico, à eficiência do Estado e à chamada justiça tributária. No documento também não há uma lista detalhada de cortes de despesas ou de mudanças nas alíquotas de impostos.