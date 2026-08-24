Cooperativas superam bancos no crédito rural e movimentam R$ 46 bilhões

Cooperativas de crédito e bancos cooperativos movimentaram R$ 45,76 bilhões em crédito rural entre janeiro e julho de 2026, ante R$ 35,31 bilhões dos bancos privados.

O montante destinado pelo sistema cooperativo ao financiamento da produção agropecuária representou 28% dos R$ 164,02 bilhões contratados no país no período. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 24, pela Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito (Confebras), com base em informações do Banco Central.

Na comparação anual, a diferença entre os dois grupos mudou de direção. Entre janeiro e julho de 2025, as cooperativas movimentaram 3,1% menos crédito rural do que os bancos privados. No mesmo intervalo de 2026, o volume operado pelo sistema cooperativo foi 29,6% maior.

Em valores absolutos, as cooperativas passaram de uma diferença de R$ 1,46 bilhão abaixo dos bancos privados, em 2025, para R$ 10,45 bilhões acima em 2026.

Segundo Luiz Lesse, presidente da Confebras, a presença das cooperativas em municípios com menor oferta de serviços bancários contribui para a atuação dessas instituições no financiamento de pequenos e médios produtores.

“Enquanto os bancos tradicionais têm reduzido sua presença física, o cooperativismo segue na direção oposta. Hoje, essas organizações são a única instituição financeira com presença física em 629 municípios brasileiros”, afirma.

O aumento do volume operado pelas cooperativas ocorreu em um período de retração do crédito rural nos bancos públicos e privados. Entre os três principais grupos de instituições financeiras, o sistema cooperativo foi o único a registrar crescimento na comparação com os primeiros sete meses de 2025.

Entre janeiro e julho, o crédito movimentado pelas cooperativas cresceu 1,5%, de R$ 45,07 bilhões para R$ 45,76 bilhões. Nos bancos públicos, houve queda de 16,4%, de R$ 96,96 bilhões para R$ 81,04 bilhões.

Entre os bancos privados, a redução foi de 24,1%, de R$ 46,53 bilhões para R$ 35,31 bilhões. Mesmo com a queda, os bancos públicos permaneceram na liderança do crédito rural, com aproximadamente metade dos recursos contratados no período.

Cooperativas financeiras

O crescimento do crédito rural ocorre em um momento de expansão dos ativos e das captações do setor. Em 2025, os ativos do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC) ultrapassaram R$ 1 trilhão, alta de 17% em relação ao ano anterior.

A carteira de crédito cresceu 13,1%, enquanto as captações chegaram a R$ 834,4 bilhões, avanço de 17,6%. No restante do Sistema Financeiro Nacional, as captações cresceram 10,4% no mesmo período.

Nos últimos cinco anos, segundo a Confebras, as captações das cooperativas cresceram quase três vezes o registrado pelo restante do sistema financeiro.

Lesse afirma que a expansão das captações aumenta os recursos disponíveis para a concessão de crédito, ao mesmo tempo que exige das instituições capacidade para sustentar o crescimento.

“Esse não é um movimento pontual, mas uma trajetória consistente de crescimento. Nos últimos cinco anos, nossas captações avançaram quase três vezes o registrado pelo restante do sistema financeiro”, afirma.