Governo Federal vai investir R$ 390 milhões para ampliar uso de IA

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD) firmaram na última terça-feira (30) um acordo para desenvolver soluções de inteligência artificial aplicadas à gestão pública.

O investimento previsto é de R$ 390 milhões ao longo de quatro anos, recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Fndct), gerido pela Finep.

O projeto, batizado de Inspire (Inteligência Artificial no Serviço Público com Inovação, Responsabilidade e Ética), tem como objetivo criar plataformas de IA generativa capazes de integrar informações de diferentes bases de dados sociais, como o Cadastro Único, sistemas de saúde e educação, e otimizar o atendimento ao cidadão.

O Inspire faz parte do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA), que prevê investimentos de R$ 23 bilhões até 2028 em ações voltadas ao uso da IA na melhoria dos serviços públicos e inclusão social.

Segundo o CPQD, executor do projeto, todas as informações serão tratadas seguindo padrões rigorosos de segurança e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), além de normas de governança, ética e soberania digital.

Para acelerar o desenvolvimento, o centro investe em novas estruturas de processamento gráfico em Campinas (SP), na contratação de parceiros estratégicos e na capacitação de cerca de 200 profissionais.

