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Salário mínimo pode chegar a R$ 1.741 em 2027; entenda o cálculo do governo

Nova estimativa eleva em R$ 24 a previsão apresentada pelo governo em abril; valor definitivo só será conhecido no fim do ano

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 06h30.

Última atualização em 25 de agosto de 2026 às 06h42.

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O governo federal prevê que o salário mínimo será de R$ 1.741 em 2027. A estimativa será incluída no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que deve ser enviado ao Congresso Nacional até 31 de agosto. O valor representa uma alta de R$ 120, ou 7,4%, sobre o piso atual, de R$ 1.621.

A nova projeção foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros integrantes da equipe econômica para fechar a proposta de Orçamento do próximo ano.

O valor ainda não é definitivo. O salário mínimo de 2027 será definido em dezembro, após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de novembro, indicador usado no cálculo do reajuste.

Como é calculado o salário mínimo

A política de valorização do salário mínimo considera a inflação acumulada em 12 meses até novembro e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Para 2027, entra no cálculo o desempenho da economia brasileira em 2025, quando o PIB cresceu 2,3%, segundo o IBGE.

A previsão de inflação também mudou desde a primeira estimativa do governo. Em abril, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) projetava um salário mínimo de R$ 1.717 para 2027. A nova previsão de R$ 1.741 representa uma diferença de R$ 24.

O que muda nos benefícios

O reajuste do salário mínimo também afeta despesas do governo vinculadas ao piso nacional. Entre elas estão aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Durigan afirmou que o governo não pretende desvincular os benefícios sociais do salário mínimo. Com isso, caso o piso de R$ 1.741 seja confirmado, os benefícios que têm o mínimo como referência também serão reajustados.

Impacto no Orçamento

O salário mínimo tem peso relevante nas contas públicas porque serve de referência para uma série de despesas obrigatórias. Segundo estimativas do governo, cada R$ 1 de aumento no piso representa cerca de R$ 413,2 milhões a mais em despesas.

Na comparação com a projeção de R$ 1.717 apresentada em abril, os R$ 24 adicionais podem representar um impacto de aproximadamente R$ 9,9 bilhões nas despesas obrigatórias de 2027.

Apesar da revisão do salário mínimo, Durigan afirmou que a proposta de Orçamento para 2027 prevê superávit, ou seja, que as receitas do governo deverão superar as despesas no próximo ano.

Quando o valor será definido

Os R$ 1.741 ainda são uma estimativa. O valor definitivo dependerá do INPC acumulado até novembro e será conhecido apenas no fim de 2026.

Até lá, uma inflação diferente da projetada pelo governo pode alterar o cálculo e, consequentemente, o salário mínimo que entrará em vigor em janeiro de 2027.

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