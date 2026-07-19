Brasil recebe Copa do Mundo Feminina em 2027; veja datas e estádios

Seleção Brasileira Feminina: time busca título inédito jogando em casa pela primeira vez na história (Fred Lee/Getty Images)
Repórter
Publicado em 19 de julho de 2026 às 20h52.
A Copa do Mundo de 2026 acabou, a Espanha levantou a taça e agora bate aquela saudade de futebol.
A boa notícia é que não vai demorar muito: em menos de um ano, o Brasil recebe a Copa do Mundo Feminina de 2027 — e pela primeira vez na história, o torneio acontece na América do Sul.
O torneio começa no dia 24 de junho de 2027, uma quinta-feira, e vai até 25 de julho de 2027, domingo, data da grande final.
São 32 dias de competição, com 32 seleções disputando 64 partidas ao longo do torneio — o mesmo formato da Copa feminina de 2023, na Austrália e Nova Zelândia.
O Brasil escolheu oito cidades para receber os jogos, espalhadas por todas as regiões do país — exceto o Norte. Os estádios confirmados são:
A final será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro.
A fase de grupos acontece de 24 de junho a 8 de julho. Na sequência, as oitavas de final ocorrem entre 10 e 13 de julho, as quartas de final nos dias 16 e 17 de julho e as semifinais nos dias 20 e 21 de julho.
A disputa do terceiro lugar está marcada para 24 de julho, e a grande final acontece no dia 25 de julho de 2027.
O Brasil já tem vaga garantida por ser o país-sede. Das demais 31 vagas, a maior parte sairá das eliminatórias continentais, que correm até fevereiro de 2027.
A Europa tem 11 vagas diretas, a Ásia seis, a Concacaf (Américas do Norte e Central) quatro, a África quatro, a Oceania uma, e a Conmebol mais três vagas além do Brasil.
As três últimas vagas serão decididas em um play-off entre seleções de diferentes confederações.
Entre as favoritas ao título estão a Espanha, atual campeã mundial feminina (título conquistado em 2023), os Estados Unidos, maior vencedor da história com quatro títulos, e o Japão, também bicampeão.
O Brasil nunca venceu a Copa do Mundo Feminina. A melhor campanha da história foi o vice-campeonato em 2007, na China, quando a seleção foi derrotada pela Alemanha na final.