Brasil recebe Copa do Mundo Feminina em 2027; veja datas e estádios

A Copa do Mundo de 2026 acabou, a Espanha levantou a taça e agora bate aquela saudade de futebol.

A boa notícia é que não vai demorar muito: em menos de um ano, o Brasil recebe a Copa do Mundo Feminina de 2027 — e pela primeira vez na história, o torneio acontece na América do Sul.

Quando começa a Copa do Mundo Feminina 2027?

O torneio começa no dia 24 de junho de 2027, uma quinta-feira, e vai até 25 de julho de 2027, domingo, data da grande final.

São 32 dias de competição, com 32 seleções disputando 64 partidas ao longo do torneio — o mesmo formato da Copa feminina de 2023, na Austrália e Nova Zelândia.

Onde vai ser? Veja as oito cidades-sede

O Brasil escolheu oito cidades para receber os jogos, espalhadas por todas as regiões do país — exceto o Norte. Os estádios confirmados são:

Rio de Janeiro — Estádio do Maracanã

— Estádio do Maracanã São Paulo — Arena Itaquera (Neo Química Arena)

— Arena Itaquera (Neo Química Arena) Belo Horizonte — Estádio Mineirão

— Estádio Mineirão Brasília — Estádio Nacional Mané Garrincha

— Estádio Nacional Mané Garrincha Fortaleza — Arena Castelão

— Arena Castelão Porto Alegre — Estádio Beira-Rio

— Estádio Beira-Rio Recife — Arena de Pernambuco

— Arena de Pernambuco Salvador — Arena Fonte Nova

A final será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Como vai ser o calendário do torneio?

A fase de grupos acontece de 24 de junho a 8 de julho. Na sequência, as oitavas de final ocorrem entre 10 e 13 de julho, as quartas de final nos dias 16 e 17 de julho e as semifinais nos dias 20 e 21 de julho.

A disputa do terceiro lugar está marcada para 24 de julho, e a grande final acontece no dia 25 de julho de 2027.

Quem já está classificado?

O Brasil já tem vaga garantida por ser o país-sede. Das demais 31 vagas, a maior parte sairá das eliminatórias continentais, que correm até fevereiro de 2027.

A Europa tem 11 vagas diretas, a Ásia seis, a Concacaf (Américas do Norte e Central) quatro, a África quatro, a Oceania uma, e a Conmebol mais três vagas além do Brasil.

As três últimas vagas serão decididas em um play-off entre seleções de diferentes confederações.

Entre as favoritas ao título estão a Espanha, atual campeã mundial feminina (título conquistado em 2023), os Estados Unidos, maior vencedor da história com quatro títulos, e o Japão, também bicampeão.

O Brasil nunca venceu a Copa do Mundo Feminina. A melhor campanha da história foi o vice-campeonato em 2007, na China, quando a seleção foi derrotada pela Alemanha na final.