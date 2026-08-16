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‘X-Men’, ‘Vingadores’ e mais: veja os anúncios da Marvel na D23

Novo elenco dos X-Men, prévia de “Vingadores: Doutor Destino” e trailers estão entre as novidades reveladas no evento da Disney

D23 2026: Sadie Sink e Kevin Feige participam do Disney Entertainment Showcase em Anaheim, na Califórnia (Jesse Grant/Getty Images for Disney/AFP)

D23 2026: Sadie Sink e Kevin Feige participam do Disney Entertainment Showcase em Anaheim, na Califórnia (Jesse Grant/Getty Images for Disney/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 17h48.

Última atualização em 17 de agosto de 2026 às 06h24.

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A Marvel apresentou novidades sobre seus próximos filmes, séries, jogos e atrações durante a D23 2026, realizada entre os dias 14 e 16 de agosto em Anaheim, na Califórnia, nos Estados Unidos.

O evento bienal da Disney reúne painéis, experiências imersivas e anúncios relacionados aos estúdios, parques e cruzeiros do grupo.

Entre os principais destaques da Marvel divulgados até este domingo, 16, estão o elenco do novo filme dos "X-Men", uma prévia de “Vingadores: Doutor Destino”, o primeiro trailer de “VisionQuest” e novidades sobre o jogo “Marvel’s Wolverine”.

Novo filme dos X-Men ganha elenco e data de estreia

A Marvel revelou os primeiros detalhes do novo filme dos X-Men, que será dirigido por Jake Schreier, responsável por “Thunderbolts”.

Sadie Sink, que estreou como Jean Grey em “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, retornará ao papel no longa. O elenco também terá Kit Connor como Scott Summers, Christopher Abbott como Professor Charles Xavier, Samara Weaving como Emma Frost, Inde Navarrette como Vampira e Maya Boyd como Tempestade.

Em uma participação surpresa por vídeo, Adam Driver anunciou que interpretará Nathaniel Milbury. Ainda sem título oficial, o filme chegará aos cinemas em 5 de maio de 2028.

Maya Boyd, Inde Navarrette, Samara Weaving, Christopher Abbott, Kit Connor, Jake Schreier e Sadie Sink durante a D23 2026

Novos X-Men: elenco do novo filme da Marvel posa com o diretor Jake Schreier durante apresentação da Disney na D23, na Califórnia (Kevin Mazur/Getty Images para a Disney)

‘Vingadores: Doutor Destino’ ganha prévia especial

Os astros de “Vingadores: Doutor Destino” subiram ao palco da D23 para apresentar uma prévia do filme. As imagens antecipam o confronto entre o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr., e heróis de diferentes pontos do multiverso.

Chris Evans, Robert Downey Jr. e Hayley Atwell conversam no palco da D23 2026

D23 2026: Chris Evans, Robert Downey Jr. e Hayley Atwell apresentam novidades de “Vingadores: Doutor Destino” (Jesse Grant/Getty Images for Disney/AFP)

Downey Jr. participou da apresentação ao lado de Chris Evans e Hayley Atwell, que retornarão como Steve Rogers e Peggy Carter, respectivamente.

O filme tem estreia marcada para 18 de dezembro.

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‘VisionQuest’ recebe primeiro trailer

Paul Bettany e James Spader apresentaram o primeiro trailer e o pôster de “VisionQuest”, nova série da Marvel Television. A produção estreia em 14 de outubro no Disney+.

Kevin Feige fala no palco durante o painel da Disney na D23 2026

A história acompanha uma versão reiniciada do Visão, vivido por Bettany, em busca de um novo propósito. Durante a jornada, ele consulta personalidades de inteligência artificial incorporadas à sua programação, incluindo o Ultron, interpretado por Spader.

O personagem também cruza o caminho de um garoto misterioso chamado Thomas Shepard.

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‘Marvel’s Wolverine’ estreia em setembro no PlayStation 5

A Marvel também divulgou um novo trailer de “Marvel’s Wolverine”, jogo desenvolvido pela Insomniac Games.

A trama acompanhará Wolverine enquanto ele procura respostas sobre o próprio passado. O título será lançado exclusivamente para PlayStation 5 em 15 de setembro.

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'Homem-Aranha' terá nova temporada e especial de Halloween

As novidades do "Homem-Aranha" ganharam um painel especial no sábado, 15, em comemoração aos 65 anos do personagem. O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, e Jacob Batalon, integrante do elenco de “Homem Aranha: Um Novo Dia”, participaram da apresentação.

Jeff Trammell, criador de "Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha" exibiu uma prévia exclusiva da segunda temporada da animação, que chegará em breve ao Disney+.

A Marvel ainda anunciou que a série infantil “Spidey e Seus Amigos Espetaculares” foi renovada para a sétima temporada e vai ganhar um especial de Halloween.

Disney anuncia novas atrações da Marvel

Durante a apresentação dedicada às experiências da Disney, que reúne novidades sobre parques e outras atrações do grupo, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, e o Imagineer da Disney Brent Strong anunciaram dois projetos para o Avengers Campus, área temática dos Vingadores no Disneyland Resort.

As novas atrações serão a Avengers Infinity Defense, ou “Defesa Infinita dos Vingadores”, e o Stark Flight Lab, nome que pode ser traduzido como “Laboratório de Voo Stark”.

O Shanghai Disneyland Resort, complexo da Disney em Xangai, na China, também ganhará uma área temática do Homem-Aranha. Segundo a apresentação, será a primeira área de um parque da Disney dedicada exclusivamente ao herói.

Já o parque da Disney em Hong Kong receberá o Avengers Research Testing Labs, ou “Laboratórios de Pesquisa e Testes dos Vingadores”. A atração será instalada na Tomorrowland, área futurista do Hong Kong Disneyland, e mudará a paisagem dessa parte do parque.

D23 exibe itens de ‘Vingadores’ e antecipa novo quadrinho

O espaço da Marvel na D23 também recebeu uma experiência inspirada em “Vingadores: Doutor Destino”. Os visitantes puderam ver o trono do Doutor Destino, plantas da Escola Xavier para Jovens Superdotados e figurinos dos Vingadores.

Em outro painel, integrantes da Marvel Comics relembraram os 65 anos de histórias do Homem-Aranha e anteciparam novidades sobre a edição “Amazing Spider-Man #1000”.

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