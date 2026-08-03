Quem será Emma Frost em 'X-Men'? Site afirma que atriz já foi escolhida

Apesar das altas expectativas dos fãs, a Marvel Studios não fez nenhum anúncio sobre o filme dos "X-Men", que está em produção, durante sua participação na Comic-Con de San Diego.

O painel da Marvel no evento de cultura pop é sempre um dos mais esperados do ano, principalmente por sua tradição de grandes anúncios. No entanto, o filme dos Mutantes parece seguir na "geladeira" da produtora.

Isso, no entanto, não quer dizer que movimentações não estão acontecendo.

Uma nova mutante para o MCU

A revelação de que Sadie Sink será Jean Grey em "Homem-Aranha: Um Novo Dia" trouxe esperanças para os fãs de X-Men, que seguem aguardando a introdução dos Mutantes no Marvel Cinematic Universe (MCU).

Sadie, no entanto, não seria a única nova mutante já escolhida pela Marvel. De acordo com o Deadline, fontes afirmam que Samara Weaving será a responsável por interpretar Emma Frost no longa-metragem.

A decisão teria sido feita pelo diretor Jake Schreier, ao lado do presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, no começo da semana passada. Uma lista de nomes finalistas foi formada no dia 4 de julho, mas a audição de Weaving teria sido destaque entre todas.

Segundo informações divulgadas pelo site, o seleção de elenco para os "X-Men" está a todo vapor e a dupla da Marvel estaria avaliando dezenas de possibilidades para criar o novo grupo de mutantes.

A Marvel não quis comentar o assunto.

Quem é Emma Frost?

Emma Frost é uma mutante telepata. Sua primeira aparição nas histórias em quadrinhos dos X-Men foi registrada na década de 1980 e evoluiu ao longo dos anos. A personagem passou de supervilã para um membro fundamental da equipe de mutantes.

No cinema, Frost foi interpretada por January Jones no filme "X-Men: Primeira Classe", de 2011.

Promessa de quase uma década

Os mutantes são uma adição muito esperada para o MCU desde 2019, quando a Disney comprou a 21st Century Fox e recuperou os direitos da franquia, que estavam fora da casa desde os anos 1990.

O universo dos X-Men era, de longe, a propriedade intelectual da Marvel mais lucrativa sob o domínio da Fox. No total, foram sete filmes e uma franquia completa centrada no Wolverine, que gerou mais três longas.

Apesar disso, a introdução dos personagens tem sido adiada até o momento atual, em que os personagens passam a ser introduzidos por meio de pequenas participações em filmes como "Homem-Aranha: Um Novo Dia" e "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura".