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Marvel divulga trailer final de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'; veja o vídeo

Trailer completo reconta história de Peter Parker com seus amigos; conflito emocional do personagem é destaque

Homem-Aranha: Tom Holland deve ganha nova trilogia na Marvel Studios (Sony Pictures Releasing / Marvel Entertainment / Courtesy Everett)

Homem-Aranha: Tom Holland deve ganha nova trilogia na Marvel Studios (Sony Pictures Releasing / Marvel Entertainment / Courtesy Everett)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de julho de 2026 às 15h04.

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A Marvel Studios revelou, nesta terça-feira, 21, o trailer final de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", que estreia no dia 31 de julho. O longa-metragem deve iniciar a segunda trilogia do personagem.

O trailer passa pela jornada emocional de Peter Parker (Tom Holland) durante os primeiros três filmes, mostrando a conexão do personagem com MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon).

Peter Parker enfrenta as consequências do Multiverso

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" irá explorar as consequências emocionais de Peter Parker após o acidente do multiverso que ocorreu em "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" (2021). No trailer, o jovem lê a carta que escreveu para MJ enquanto relembra memórias com a namorada e o melhor amigo.

Peter, no entanto, é forçado a voltar ao mundo real com novas ameaças e uma responsabilidade cada vez maior. Enquanto atua como herói, uma nova mutação o faz produzir teias orgânicas, ocasionando uma crise física e mental.

Bruce Banner (Mark Ruffalo) estará presente na jornada do jovem, que terá que enfrentar o Grande Hulk no longa.

Desfecho da Saga do Multiverso

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" está marcado para estrear no dia 31 de julho e será um dos últimos filmes da Saga do Multiverso. A produção prepara o terreno para "Vingadores: Doutor Destino", que será lançado em 17 de dezembro.

Com 145 minutos (2h 25m), o longa fica para trás entre os projetos mais compridos da Marvel Studios. Segundo informações divulgadas, o próximo filme dos Vingadores deve ter 20 minutos a mais do que "Homem-Aranha", mas segue atrás de "Vingadores: Ultimato", com 181 minutos.

O elenco conta com:

  • Tom Holland como Peter Parker/Homem-Aranha
  • Zendaya como MJ Watson
  • Jacob Batalon como Ned Leeds
  • Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk
  • Sadie Sink como Personagem Inédita
  • Jon Bernthal como O Justiceiro/Frank Castle
  • Tramell Tillman como Bill
  • Michael Mando como Mac Gargan/O Escorpião

Veja o trailer:

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