Quem são os novos X-Men? Marvel revela elenco com Sadie Sink e Adam Driver

A Marvel Studios revelou na madrugada deste sábado, 15, a primeira formação dos X-Men no Universo Cinematográfico Marvel (MCU). O elenco do novo filme foi anunciado por Kevin Feige durante a D23, na sexta-feira, 14.

Sadie Sink, conhecida por “Stranger Things”, interpretará Jean Grey, enquanto Kit Connor, de “Heartstopper”, será Ciclope.

A equipe também terá Christopher Abbott, de “Girls”, como Professor Xavier; Samara Weaving, de “Casamento Sangrento”, como Emma Frost; Inde Navarrette, de “Obsessão”, como Vampira; e Maya Boyd, destaque do musical da Broadway “& Juliet”, como Tempestade.

Adam Driver, conhecido por interpretar Kylo Ren na trilogia mais recente de “Star Wars”, viverá o vilão Senhor Sinistro. O ator participou do anúncio por vídeo e afirmou que conversava havia anos com Feige sobre sua entrada no MCU.

O executivo ressaltou que a formação apresentada na D23 ainda não representa o elenco completo do longa.

Quando estreia o novo filme dos X-Men?

O novo filme dos X-Men chegará aos cinemas em 5 de maio de 2028. A direção será de Jake Schreier, responsável por "Thunderbolts*".

A produção marcará a estreia de uma nova versão da equipe no MCU.SadieSink, no entanto, já apareceu como Jean Grey em "Homem-Aranha: Um Novo Dia".

O que acontecerá com os antigos X-Men?

Antes da chegada da nova formação, atores dos filmes produzidos pela Fox retornarão em "Vingadores: Doutor Destino", que estreia em 17 de dezembro de 2026 nos cinemas brasileiros.

O elenco inclui Patrick Stewart como Professor Xavier, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Ciclope, Rebecca Romijn como Mística, Alan Cumming como Noturno e Kelsey Grammer como Fera.

Channing Tatum, apresentado como Gambit em "Deadpool & Wolverine", também estará no filme.

A Marvel ainda não explicou qual será a ligação exata desses personagens com as versões vistas nos filmes da Fox. Como "Vingadores: Doutor Destino" terá uma trama ligada ao multiverso, a presença dos veteranos pode envolver variantes ou personagens de outra realidade.

Assim, os antigos atores devem representar o legado cinematográfico dos X-Men, enquanto o longa de 2028 apresentará a nova formação dos mutantes no MCU.