Vingadores: saiba como assistir aos filmes na ordem correta

A trajetória dos Vingadores nos cinemas é um dos pilares do sucesso do Universo Cinematográfico da Marvel. Reunindo alguns dos heróis mais populares das HQs, os filmes da equipe ajudaram a consolidar um dos maiores fenômenos da cultura pop recente.

Para quem quer revisitar essa jornada ou assistir pela primeira vez, seguir a ordem de lançamento é a forma mais direta de acompanhar o desenvolvimento da história e a evolução dos personagens.

Veja a ordem cronológica dos filmes:

Os Vingadores (2012)

O primeiro capítulo é "Os Vingadores", de 2012, longa que marca a formação inédita da equipe. O filme reúne nomes como Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro em uma missão conjunta que mudou o rumo do estúdio nos cinemas.

Vingadores: Era de Ultron (2015)

Na sequência, "Vingadores: Era de Ultron", de 2015, amplia o universo e apresenta novas ameaças. O vilão Ultron coloca o grupo à prova, enquanto personagens como Feiticeira Escarlate e Mercúrio entram em cena e passam a integrar o universo da franquia.

Vingadores: Guerra Infinita (2018)

O terceiro filme, "Vingadores: Guerra Infinita", de 2018, eleva a narrativa a outro nível. A chegada de Thanos transforma o conflito em uma batalha global, reunindo heróis de diferentes núcleos em um dos eventos mais ambiciosos do cinema.

Vingadores: Ultimato (2019)

Por fim, "Vingadores: Ultimato", de 2019, encerra a chamada Saga do Infinito. O longa entrega um desfecho emocional, com consequências definitivas para vários personagens e momentos que marcaram o público.

Continuação será lançada neste ano

O novo filme da saga, nomeado "Vingadores: Doutor Destino", será lançado ainda este ano, com estreia marcada para o dia 17 de dezembro de 2026.

O antagonista do quinto filme dos Vingadores será o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr., que ficou conhecido por dar vida ao icônico Homem de Ferro na Saga do Infinito e agora assume um novo papel como vilão.