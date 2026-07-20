Steve Rogers está vivo? As principais teorias após o trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'

Bastaram poucos segundos de tela para Steve Rogers voltar ao centro das discussões do Universo Cinematográfico da Marvel. O novo trailer de "Vingadores: Doutor Destino", divulgado nesta segunda-feira, 20, mostra o herói novamente em ação e reacende uma dúvida que acompanha os fãs desde "Vingadores: Ultimato" (2019): afinal, o Capitão América morreu ou continua vivo em algum lugar do multiverso?

A Marvel nunca respondeu oficialmente a essa pergunta. A decisão mantém o destino de Steve Rogers em aberto e permite que diferentes teorias ganhem força a cada novo filme.

O destino de Steve Rogers continua indefinido

Em "Vingadores: Ultimato", Steve Rogers voltou ao passado para devolver as Joias do Infinito e decidiu permanecer ao lado de Peggy Carter, vivendo a vida que sempre desejou. Mais tarde, ele reaparece, já idoso, para entregar seu escudo a Sam Wilson, encerrando sua jornada como Capitão América.

O detalhe é que o MCU jamais confirmou sua morte. Nem os filmes, nem as séries afirmam que Steve morreu de velhice ou em qualquer outro momento. Esse silêncio virou um dos maiores mistérios da franquia e, segundo uma teoria popular entre os fãs, faz parte da estratégia da Marvel para preservar a possibilidade de um retorno de Chris Evans sempre que a história exigir.

1. Steve Rogers sobreviveu e voltou para uma última missão

A teoria mais simples é justamente a que ganhou força após o trailer divulgado nesta segunda-feira. Como a Marvel nunca confirmou a morte do personagem, muitos acreditam que Steve apenas viveu aposentado após entregar o escudo para Sam Wilson. Diante de uma ameaça capaz de colocar o multiverso inteiro em risco, o antigo Capitão América seria convocado para uma missão final.

Essa possibilidade preserva todos os acontecimentos de "Vingadores: Ultimato" e transforma Steve em uma espécie de veterano chamado para enfrentar a maior crise da história dos Vingadores.

Yo apenas ví la mano de Steve Rogers en el tráiler de doomsday pic.twitter.com/kVtfNgR3SD — annabelista en depre (@euphthvv) July 20, 2026

2. O multiverso trouxe outra versão do Capitão América

Outra hipótese, segundo o portal 365 filmes, aponta que o personagem visto no trailer pertence a uma realidade diferente. O MCU já estabeleceu que variantes podem coexistir com suas versões originais, como aconteceu nas "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" (2022) e "Deadpool & Wolverine" (2024). Dessa forma, Chris Evans poderia interpretar outro Steve Rogers, sem alterar o encerramento do herói que acompanhamos desde "Capitão América: O Primeiro Vingador" (2011).

Essa explicação também abriria espaço para reunir diferentes versões dos Vingadores durante a guerra contra Doutor Destino.

3. Doutor Destino quer corrigir a linha do tempo

Outra teoria, também do 365 filmes, relaciona diretamente Steve Rogers ao plano de Doutor Destino.

Segundo essa interpretação, as viagens no tempo realizadas em "Vingadores: Ultimato" provocaram alterações que acabaram afetando outros universos. Destino passaria a enxergar esses eventos como a origem do caos multiversal e buscaria eliminar ou corrigir essas ramificações.

Nesse cenário, Steve Rogers voltaria ao centro da história justamente por ter sido um dos responsáveis pelas mudanças na linha temporal. O herói teria papel importante para impedir os planos do vilão ou reparar as consequências das decisões tomadas contra Thanos.

We already theorised this months ago Loki visiting Steve Rogers after he went back in time to live with Peggy and warning him that the TVA was going to prune his illegal timeline. Loki then moved Steve and his family to Earth-828 the Fantastic Four's universe to protect him.… https://t.co/wFYNK6BNGy — Earth 616 (@MarvelExrth616) July 20, 2026

4. A história pode revisitar o final de "Vingadores: Ultimato"

Também existe a possibilidade de "Vingadores: Doutor Destino" retornar ao momento em que Steve escolheu ficar com Peggy Carter.

Rumores e teorias sugerem que parte da trama pode revisitar esse período, mostrando acontecimentos que nunca apareceram em "Vingadores: Ultimato". Assim, o filme aprofundaria a vida de Steve após sua viagem ao passado e revelaria como esse período pode estar conectado à crise provocada por Doutor Destino.

Steve Rogers – Capitão América Ele fechou o arco dele em Vingadores: Ultimato (2019) da forma mais definitiva possível: usou as Joias do Infinito pra devolver tudo aos lugares, mas aproveitou a viagem no tempo pra ficar no passado e viver a vida ao lado de Peggy Carter, que ele… pic.twitter.com/6AXnNXmlt1 — Action e Comics (@actionecomics) July 20, 2026

A Marvel tem bons motivos para manter o mistério

Independentemente da teoria correta, existe um ponto em comum entre todas elas: o silêncio da Marvel nunca pareceu acidental.

Ao evitar confirmar o destino definitivo de Steve Rogers, o estúdio preservou um dos personagens mais populares do MCU como uma carta disponível para grandes eventos.

A resposta virá no dia 17 de dezembro, quando "Vingadores: Doutor Destino" for lançado. O longa será o primeiro dos dois filmes que encerram a Saga do Multiverso. A produção prepara o terreno para "Vingadores: Guerras Secretas", que está previsto para ser lançado em 17 de dezembro de 2027.

Com 165 minutos de duração (2h45), "Vingadores: Doutor Destino" será um dos filmes mais longos do Universo Cinematográfico Marvel. O longa supera os 149 minutos de "Vingadores: Guerra Infinita", mas fica abaixo de "Vingadores: Ultimato", que segue como o mais extenso da franquia, com 181 minutos.

O elenco conta com:

Robert Downey Jr. como Victor Von Doom/Doutor Destino;

Pedro Pascal como Reed Richards/Senhor Fantástico;

Chris Hemsworth como Thor Odinson;

Kelsey Grammer como Dr. Hank McCoy/Fera;

Florence Pugh como Yelena Belova/Viúva Negra;

Vanessa Kirby como Sue Storm/Mulher Invisível;

Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitão América;

Sebastian Stan como Bucky Barnes/Soldado Invernal;

Letitia Wright como Shuri/Pantera Negra;

Paul Rudd como Scott Lang/Homem-Formiga;

Wyatt Russell como John Walker/Agente Americano;

Tenoch Huerta Mejia como Namor;

Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/Coisa;

Simu Liu como Shang-Chi;

Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentinela;

Danny Ramirez como Joaquin Torres/Falcão;

Joseph Quinn como Johnny Storm/Tocha Humana;

David Harbour como Alexei Shostakov/Guardião Vermelho;

Winston Duke como M’Baku;

Hannah John-Kamen como Ava Starr/Fantasma;

Tom Hiddleston como Loki Laufeyson;

Patrick Stewart como Professor Charles Xavier;

Ian McKellen como Erik Lehnsherr/Magneto;

Alan Cumming como Kurt Wagner/Noturno;

Rebecca Romijn como Mística;

James Marsden como Scott Summers/Ciclope;

Channing Tatum como Gambit.

Veja o novo trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'