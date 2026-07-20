Steve Rogers está vivo? As principais teorias após o trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'

Steve Rogers: Marvel volta a esconder o destino do primeiro Capitão América e deixa pistas que podem explicar seu retorno ao MCU (Divulgação / Marvel Studios)
Freelancer
Publicado em 20 de julho de 2026 às 22h38.
Bastaram poucos segundos de tela para Steve Rogers voltar ao centro das discussões do Universo Cinematográfico da Marvel. O novo trailer de "Vingadores: Doutor Destino", divulgado nesta segunda-feira, 20, mostra o herói novamente em ação e reacende uma dúvida que acompanha os fãs desde "Vingadores: Ultimato" (2019): afinal, o Capitão América morreu ou continua vivo em algum lugar do multiverso?
A Marvel nunca respondeu oficialmente a essa pergunta. A decisão mantém o destino de Steve Rogers em aberto e permite que diferentes teorias ganhem força a cada novo filme.
Em "Vingadores: Ultimato", Steve Rogers voltou ao passado para devolver as Joias do Infinito e decidiu permanecer ao lado de Peggy Carter, vivendo a vida que sempre desejou. Mais tarde, ele reaparece, já idoso, para entregar seu escudo a Sam Wilson, encerrando sua jornada como Capitão América.
O detalhe é que o MCU jamais confirmou sua morte. Nem os filmes, nem as séries afirmam que Steve morreu de velhice ou em qualquer outro momento. Esse silêncio virou um dos maiores mistérios da franquia e, segundo uma teoria popular entre os fãs, faz parte da estratégia da Marvel para preservar a possibilidade de um retorno de Chris Evans sempre que a história exigir.
A teoria mais simples é justamente a que ganhou força após o trailer divulgado nesta segunda-feira. Como a Marvel nunca confirmou a morte do personagem, muitos acreditam que Steve apenas viveu aposentado após entregar o escudo para Sam Wilson. Diante de uma ameaça capaz de colocar o multiverso inteiro em risco, o antigo Capitão América seria convocado para uma missão final.
Essa possibilidade preserva todos os acontecimentos de "Vingadores: Ultimato" e transforma Steve em uma espécie de veterano chamado para enfrentar a maior crise da história dos Vingadores.
Yo apenas ví la mano de Steve Rogers en el tráiler de doomsday pic.twitter.com/kVtfNgR3SD
— annabelista en depre (@euphthvv) July 20, 2026
Outra hipótese, segundo o portal 365 filmes, aponta que o personagem visto no trailer pertence a uma realidade diferente. O MCU já estabeleceu que variantes podem coexistir com suas versões originais, como aconteceu nas "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" (2022) e "Deadpool & Wolverine" (2024). Dessa forma, Chris Evans poderia interpretar outro Steve Rogers, sem alterar o encerramento do herói que acompanhamos desde "Capitão América: O Primeiro Vingador" (2011).
Essa explicação também abriria espaço para reunir diferentes versões dos Vingadores durante a guerra contra Doutor Destino.
Outra teoria, também do 365 filmes, relaciona diretamente Steve Rogers ao plano de Doutor Destino.
Segundo essa interpretação, as viagens no tempo realizadas em "Vingadores: Ultimato" provocaram alterações que acabaram afetando outros universos. Destino passaria a enxergar esses eventos como a origem do caos multiversal e buscaria eliminar ou corrigir essas ramificações.
Nesse cenário, Steve Rogers voltaria ao centro da história justamente por ter sido um dos responsáveis pelas mudanças na linha temporal. O herói teria papel importante para impedir os planos do vilão ou reparar as consequências das decisões tomadas contra Thanos.
We already theorised this months ago Loki visiting Steve Rogers after he went back in time to live with Peggy and warning him that the TVA was going to prune his illegal timeline.
Loki then moved Steve and his family to Earth-828 the Fantastic Four's universe to protect him.… https://t.co/wFYNK6BNGy
— Earth 616 (@MarvelExrth616) July 20, 2026
Também existe a possibilidade de "Vingadores: Doutor Destino" retornar ao momento em que Steve escolheu ficar com Peggy Carter.
Rumores e teorias sugerem que parte da trama pode revisitar esse período, mostrando acontecimentos que nunca apareceram em "Vingadores: Ultimato". Assim, o filme aprofundaria a vida de Steve após sua viagem ao passado e revelaria como esse período pode estar conectado à crise provocada por Doutor Destino.
Steve Rogers – Capitão América
Ele fechou o arco dele em Vingadores: Ultimato (2019) da forma mais definitiva possível: usou as Joias do Infinito pra devolver tudo aos lugares, mas aproveitou a viagem no tempo pra ficar no passado e viver a vida ao lado de Peggy Carter, que ele… pic.twitter.com/6AXnNXmlt1
— Action e Comics (@actionecomics) July 20, 2026
Independentemente da teoria correta, existe um ponto em comum entre todas elas: o silêncio da Marvel nunca pareceu acidental.
Ao evitar confirmar o destino definitivo de Steve Rogers, o estúdio preservou um dos personagens mais populares do MCU como uma carta disponível para grandes eventos.
A resposta virá no dia 17 de dezembro, quando "Vingadores: Doutor Destino" for lançado. O longa será o primeiro dos dois filmes que encerram a Saga do Multiverso. A produção prepara o terreno para "Vingadores: Guerras Secretas", que está previsto para ser lançado em 17 de dezembro de 2027.
Com 165 minutos de duração (2h45), "Vingadores: Doutor Destino" será um dos filmes mais longos do Universo Cinematográfico Marvel. O longa supera os 149 minutos de "Vingadores: Guerra Infinita", mas fica abaixo de "Vingadores: Ultimato", que segue como o mais extenso da franquia, com 181 minutos.