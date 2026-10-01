Dia Internacional da Pessoa Idosa: 25 frases para compartilhar nas redes sociais

O Dia Internacional da Pessoa Idosa é celebrado em 1º de outubro. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para destacar os direitos, a participação e a contribuição das pessoas idosas na sociedade.

Para marcar a ocasião, frases podem ser uma forma simples de demonstrar carinho e reconhecimento a familiares, amigos e outras pessoas importantes.

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25 frases sobre o Dia Internacional da Pessoa Idosa: