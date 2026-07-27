De 'Motoqueiro Fantasma' a 'Vingadores': veja todos os anúncios da Marvel na Comic-Con

A Marvel Studios voltou ao Hall H da San Diego Comic-Con em grande estilo. Depois de um período distante do principal palco do evento, o estúdio comandado por Kevin Feige apresentou cenas inéditas de "Vingadores: Doutor Destino", anunciou novos filmes, confirmou personagens aguardados pelos fãs e desenhou os próximos anos do Universo Cinematográfico Marvel.

Confira os principais anúncios feitos durante o painel:

Ryan Gosling será o novo 'Motoqueiro Fantasma'

Uma das maiores surpresas da apresentação foi a confirmação de Ryan Gosling como o novo 'Motoqueiro Fantasma'. O ator será o protagonista de um filme solo dirigido por Shawn Levy, previsto para estrear em 2028.

A Marvel ainda mantém em segredo qual versão do personagem será utilizada, embora Johnny Blaze apareça como o favorito entre os fãs.

'Pantera Negra 3' é oficializado

Outro anúncio importante foi a confirmação de "Pantera Negra 3". Ryan Coogler retorna à direção e David Jonsson viverá T'Challa Jr., personagem apresentado em "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre".

Letitia Wright também retorna como Shuri. O filme chega aos cinemas em dezembro de 2028.

'Vingadores: Doutor Destino' ganha prévia inédita

O grande destaque do painel foi a exibição de cenas exclusivas de "Vingadores: Doutor Destino", ainda não publicadas nas redes sociais.

O material aprofunda o conflito entre Victor Von Doom, interpretado por Robert Downey Jr., e Reed Richards, além de mostrar o impacto da ameaça sobre diferentes universos.

A prévia também reúne personagens como Thor, Shang-Chi, Loki, Pantera Negra e o Quarteto Fantástico, indicando que o longa será um dos maiores encontros de heróis da história do MCU.

Hayley Atwell também está confirmada no elenco

A Marvel Studios aproveitou o painel para confirmar oficialmente o retorno de Hayley Atwell em "Vingadores: Doutor Destino".

A atriz subiu ao palco ao lado de Robert Downey Jr., Pedro Pascal e Chris Evans, encerrando as especulações sobre sua participação no filme.

O estúdio, porém, manteve em segredo qual versão da personagem será interpretada por Atwell. A expectativa é que ela retorne como Peggy Carter, Capitã Carter ou outra variante ligada ao multiverso.

Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, Anthony Russo, Joe Russo, Pedro Pascal, Chris Evans e Hayley Atwell participam do painel da Marvel Studios durante a San Diego Comic-Con 2026, realizada em 25 de julho de 2026, em San Diego, Califórnia. (Jesse Grant/AFP)

'X-Men 'entram de vez na nova saga

As imagens exibidas também confirmam a participação dos X-Men clássicos em "Vingadores: Doutor Destino".

Ciclope, Magneto e Gambit aparecem ao lado dos heróis do Universo Cinematográfico Marvel, consolidando a integração dos mutantes à principal linha narrativa da franquia.

A expectativa é que "Vingadores: Doutor Destino" funcione como o ponto de encontro entre diferentes gerações de personagens da Marvel.

Marvel exibe trailer especial de 'Ultimato'

Além das novidades sobre os próximos filmes, a Marvel apresentou um trailer exclusivo de "Avengers: Endgame Encore", relançamento especial de "Vingadores: Ultimato".

O vídeo reúne momentos marcantes da estreia original, reações do público ao longo dos anos e cenas que celebram o legado do longa. Nos instantes finais, a prévia faz a ligação com "Vingadores: Doutor Destino" ao incluir imagens inéditas do novo filme.

O material também segue exclusivo para os participantes da Comic-Con e ainda não foi divulgado oficialmente na internet.

Kevin Feige apresenta os próximos passos do MCU

Durante o painel, Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, reforçou que a nova fase da Marvel será construída em torno dos eventos de "Vingadores: Doutor Destino" e dos filmes que chegam até o final da década.