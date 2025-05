'Thunderbolts*' ajuda a Disney após fracasso em bilheteria de 'Branca de Neve'

Às vezes só um grupo de super-heróis (ou anti-heróis) podem solucionar um grande problema — e a Disney e a Marvel sabem bem disso.

Neste fim de semana, o filme Thunderbolts* estreou nos cinemas com números expressivos: foram US$ 76 milhões em bilheteria nos Estados Unidos e outros US$ 86,1 milhões no mercado internacional, somando US$ 162 milhões no primeiro final de semana em cartaz.

Isso representa uma recuperação significativa para a Disney, após os resultados abaixo do esperado de Branca de Neve, lançada em março.

Dirigido por Jake Schreier, o longa marca uma nova fase no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), ao reunir personagens secundários de produções anteriores como Yelena Belova (Florence Pugh) e Bucky Barnes (Sebastian Stan).

A proposta, centrada em um grupo de anti-heróis, surge no momento em que o estúdio busca reformular sua estratégia após anos de lançamentos seguidos em filmes e séries.

O desempenho comercial de Thunderbolts contrasta com o fraco resultado da nova versão de Branca de Neve, que teve uma estreia com apenas US$ 43 milhões nos EUA. O remake foi cercado por controvérsias e críticas mistas, o que pode ter afastado parte do público.

O cenário se agravou com The Amateur, da 20th Century Studios, que arrecadou somente US$ 14 milhões na estreia, mesmo com atores conhecidos como Rami Malek (que interpretou Freddie Mercury nas telonas) no elenco.

A boa aceitação da crítica também contribui para o sucesso de Thunderbolts. No site Rotten Tomatoes, o filme alcança 88% de aprovação com base em 257 avaliações até o momento. O resultado sinaliza que a Marvel pode estar encontrando um novo caminho para reconquistar seu público, após o desgaste provocado pelo excesso de conteúdos lançados no Disney+.

A aposta nos 'supers'

Com o crescimento da concorrência nos streamings e no cinema, a Marvel revê o compasso de lançamentos e o modelo de construção de narrativas conectadas. O sucesso inicial de Thunderbolts pode indicar uma retomada da confiança do público em histórias menos dependentes de grandes sagas e mais centradas em personagens com arcos próprios.

A expectativa agora recai sobre a performance nas próximas semanas e o impacto da produção no planejamento de novos títulos do estúdio. Se mantiver a trajetória positiva, Thunderbolts pode se consolidar como o título responsável por reaquecer a bilheteria dos filmes de super-heróis da Disney em 2025.