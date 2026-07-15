Adam Driver surge como favorito para viver Magneto no reboot de 'X-Men'

Os rumores sobre o aguardado reboot de "X-Men" ganharam um novo protagonista. Segundo fontes conhecidas por antecipar informações da Marvel, Adam Driver foi escolhido para interpretar Magneto, um dos personagens mais emblemáticos da franquia. Embora o estúdio ainda mantenha silêncio sobre o elenco, a notícia rapidamente movimentou os fãs e ampliou a expectativa para o futuro dos mutantes no Universo Cinematográfico da Marvel.

Magneto volta ao centro da história

As informações foram divulgadas inicialmente pelo perfil no X MyTimeToShineHello e reforçadas pelo insider Apocalyptic Horseman, que afirmou que Driver viverá Erik Lehnsherr, o Magneto. Caso o rumor se confirme, o personagem será o principal antagonista do primeiro filme da nova fase dos X-Men.

A possibilidade representa uma mudança em relação às especulações mais recentes, que apontavam o Sr. Sinistro como principal vilão da produção. Rumores chegaram a indicar o brasileiro Wagner Moura como um dos cotados para o papel.

I can actually corroborate this. He’s playing Magneto. https://t.co/QZZIRybknC — Apocalyptic Horseman (@ApocHorseman) July 13, 2026

O desafio de adaptar Magneto ao MCU

A escolha de Adam Driver também levanta discussões sobre como a Marvel pretende adaptar a trajetória de Magneto. Aos 42 anos, o ator estaria interpretando um personagem cuja origem clássica está diretamente ligada ao Holocausto e aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial.

Essa questão abre espaço para diferentes soluções dentro do MCU. A Marvel pode preservar a essência do personagem com ajustes na cronologia ou apresentar uma nova abordagem para sua história, mantendo Magneto como uma figura central no universo dos mutantes.

A San Diego Comic-Con, que será realizada nos dias 26 e 27 de julho, pode servir de palco para a Marvel revelar novas informações sobre o reboot de "X-Men" durante o tradicional painel do estúdio.

Ator fez sucesso em Star Wars

Adam Driver ganhou projeção mundial ao interpretar Kylo Ren na trilogia sequencial de "Star Wars". O personagem, filho de Han Solo e Leia Organa, foi um dos pilares da nova fase da saga e protagonizou um dos arcos mais marcantes da franquia.

Dividido entre o legado da família Skywalker e sua ligação com o lado sombrio da Força, Kylo Ren evoluiu ao longo dos três filmes e consolidou Driver como um dos principais nomes de Hollywood.