'Verity' é terror ou romance? Veja o que esperar do filme com Anne Hathaway e Dakota Johnson

Quem chega ao cinema esperando um romance convencional pode se surpreender com a atmosfera de suspense de "Verity". A adaptação do best-seller de Colleen Hoover combina uma relação amorosa carregada de tensão com mistério, suspense psicológico e situações perturbadoras.

O longa, dirigido por Michael Showalter, chegou aos cinemas brasileiros nesta quarta-feira, 30. No elenco estão Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett.

Afinal, 'Verity' é terror?

A resposta depende do que se entende por terror. "Verity" é classificado principalmente como thriller psicológico, com elementos de mistério, drama, romance e suspense. A classificação britânica também identifica romance e thriller entre os gêneros da produção.

O filme trabalha com situações de ameaça, violência, imagens de sangue, alucinações e sustos. A classificação indicativa britânica, disponível no portal da British Board of Film Classification (BBFC), também aponta cenas de horror, violência e conteúdo sexual forte.

Por isso, a produção se aproxima mais do terror psicológico e do suspense do que de um filme de terror convencional, focado em monstros ou elementos sobrenaturais.

Onde entra o romance?

O romance também é parte importante da história. Lowen Ashleigh, personagem de Dakota Johnson, é uma escritora contratada para assumir os livros de Verity Crawford, autora interpretada por Anne Hathaway.

Após um acidente, Verity fica incapacitada de continuar escrevendo. Lowen então se muda temporariamente para a propriedade da família Crawford para trabalhar nos livros da autora.

Na casa, ela conhece Jeremy Crawford, marido de Verity, vivido por Josh Hartnett. A convivência entre os personagens passa a envolver atração, desejo e relações cada vez mais intensas.

O próprio diretor Michael Showalter afirmou que a adaptação aprofunda os elementos eróticos presentes na história. "Parecia um mundo muito glamoroso, hipnótico e convidativo, no qual eu queria me perder, mas, ao mesmo tempo, muito assustador e cheio de suspense."

Já Dakota Johnson descreveu o filme como uma produção "sexy" e centrada na dúvida sobre quem é confiável. "É tão sexy. Você fica constantemente tentando descobrir qual é a verdade, quem são as pessoas boas e quem são as más. É muito parecido com a vida."

Obra se tornou best-seller

A mistura de romance, mistério e suspense psicológico ajudou "Verity" a se transformar em um dos maiores sucessos da carreira de Colleen Hoover. Publicado originalmente de forma independente em 2018, o livro ganhou uma nova dimensão comercial nos anos seguintes e chegou à lista de best-sellers do New York Times em 2021.

Em 2022, o livro já havia ultrapassado 1 milhão de exemplares vendidos nos Estados Unidos, somente em formato impresso, segundo dados da Publishers Weekly.

No Brasil, o desempenho também foi crescendo ao longo dos anos. Em 2025, "Verity" foi o livro de ficção mais vendido do país, com mais de 180 mil exemplares comercializados durante o ano, segundo dados da Nielsen divulgados pela Veja. Na lista geral, que reúne ficção e não ficção, a obra ficou entre os quatro livros mais vendidos do período.

Confira o trailer de 'Verity'