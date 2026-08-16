'Frozen 3', 'Os Incríveis 3' e mais: veja anúncios da Disney e Pixar na D23

A Disney e a Pixar usaram a D23, evento anual da companhia realizado na Califórnia, para revelar o line-up de filmes, séries e live-actions que chegam aos cinemas e ao streaming entre 2027 e 2029.

A lista inclui sequências de franquias consagradas, adaptações e projetos inéditos. Veja abaixo o que foi anunciado.

Novidades da Disney e Pixar

'Frozen 3'

Um dos anúncios mais celebrados pelos fãs, o novo filme da franquia mostra o casamento de Anna e Kristoff e introduz personagens inéditos, incluindo uma vilã, ainda não revelada, capaz de rivalizar com Elsa. A estreia está marcada para novembro de 2027.

sem querer ofender frozen 2 mas NOSSA é nítido que esse teaser de frozen 3 tem uma direção e montagem mais precisa sobre o plotporque a equipe já tem uma noção clara do que o filme será. diferente do teaser de frozen 2 que foi feito sem ter filme nenhum pic.twitter.com/HFYiribKu9 — sophia ❄️ (@snowflakestormy) August 15, 2026

'Zootopia 3'

Depois do sucesso global do segundo filme, lançado no ano passado, a Disney confirmou uma terceira animação da franquia, que dará continuidade à história de Judy e Nick. A produção ainda não tem data de lançamento.

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'Os Incríveis 3'

A Pixar anunciou a sequência de uma de suas franquias mais populares, com estreia prevista para junho de 2028. Desta vez, os protagonistas serão Flecha e Violeta, filhos do casal Pera.

Segundo o diretor Pete Docter, os dois tentam provar que estão prontos para serem heróis de verdade e passam a sair escondidos à noite para proteger a cidade — o que não é bem recebido pelos pais. O filme também acompanhará Bob, que enfrenta dificuldades para encontrar seu lugar em um mundo de Supers que, segundo Docter, talvez o tenha superado.

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'Viva: A Vida é uma Festa 2'

A sequência acompanhará Miguel já na faculdade e deve trazer o retorno do vilão Ernesto de la Cruz em busca de vingança. O lançamento está previsto para novembro de 2029, e a Pixar divulgou a primeira arte oficial do longa.

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'The Bluey Movie'

O filme baseado na série australiana chega aos cinemas em agosto de 2027, com estreia marcada para o dia 6. A produção marca uma mudança no estilo visual da franquia: enquanto a série de televisão é feita em 2D, a versão para os cinemas será em 3D.

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'A Era do Gelo: Ponto de Ebulição'

Queen Latifah e Denis Leary divulgaram prévias da nova animação da franquia, que traz de volta Manny, Sid, Diego e Ellie em uma aventura envolvendo dinossauros e lava. O filme também apresenta o esquilo Scrat, um bebê Scrat e um novo primo gigantesco, o Scrat Jurássico. A estreia está marcada para 5 de fevereiro de 2027.

New teaser for ‘Ice Age: boiling point’ revealed at D23 and wtf did they do to scrat!!! pic.twitter.com/BcTZzAXiDP — Rece W (@ReceWeinberg) August 15, 2026

'Gatto'

Nova produção original da Pixar, Gatto foi apresentada na D23 e conta a história de um gato preto que vive em Veneza, na Itália, e precisa se acertar com Rocco, líder felino da máfia local. A estreia está prevista para 5 de março de 2027.

'O novo filme dos Simpsons'

A Disney confirmou um novo filme de "Os Simpsons", com estreia prevista para setembro de 2027.

First poster for ‘THE NEW SIMPSONS MOVIE’ Releasing in theaters on September 3, 2027. pic.twitter.com/4TIo7CZHJt — Popped🍿 @ D23 (@PoppedNews) August 14, 2026

'Ghost Market'

Codirigido por Trevos Jimenez e Jesse Andrews, o longa tem estreia prevista para 2028.

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'Romy e Michele 2'

Lisa Kudrow e Mira Sorvino reprisaram seus papéis de "Romy & Michele: Amigas do Ensino Médio" na D23, após finalizarem as filmagens da sequência, e deram uma prévia de suas personagens ao público presente no evento.

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'Enrolados' (live-action)

A adaptação em live-action de "Enrolados" teve seu primeiro trailer exibido, com exclusividade, ao público presente na D23. Teagan Croft interpreta Rapunzel e Milo Manheim vive Flynn Rider. O filme chega aos cinemas em 31 de março de 2028.

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'Percy Jackson e os Olimpianos' (3ª temporada)

Walker Scobell, protagonista da série do Disney+, subiu ao palco do Honda Center para apresentar o trailer da terceira temporada.

'Lilo & Stitch 2' (live-action)

Maia Kealoha, estrela do live-action de "Lilo & Stitch", revelou que a sequência estreia em 28 de maio de 2028 e dará continuidade à história de sua personagem e do bichinho. A produção contará com a presença de Angel, a amiga alienígiena cor-de-rosa de Stitch.

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'Kingdom Hearts: A Série'

O Disney+ anunciou a produção de uma série baseada no game criado por Tetsuya Nomura. A produção reimagina a aventura de Kingdom Hearts com uma história inédita, aumentando o universo enquanto presta homenagem aos personagens que conquistaram fãs ao redor do mundo.

Disney and Pixar's Coco will join Kingdom Hearts IV, launching in late 2027! #D23 pic.twitter.com/xBnPjzIxNj — IGN (@IGN) August 15, 2026

'Oswald'

Jon Favreau apresentou uma prévia da minissérie de três episódios, que estreia no Disney+ em fevereiro de 2027.

First look at OSWALD Feb 2027 pic.twitter.com/SEMSlGeT07 — Offhand Disney @ D23 (@OffhandDisney) August 15, 2026

'Star Wars: Ahsoka' (2ª temporada)

Quase três anos após a primeira temporada, a série ganhou o trailer de sua continuação durante o evento. A nova fase acompanha Ahsoka Tano (Rosario Dawson) e sua aprendiz Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) em uma jornada por um mundo misterioso e perigoso, enquanto seus aliados enfrentam o Grande Almirante Thrawn (Lars Mikkelsen), que busca mergulhar a Nova República em guerra.

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'Star Wars: Starfighter'

Shawn Levy e Ryan Gosling subiram ao palco para detalhar o novo filme da franquia Star Wars. O canadense interpretará o piloto Kade em uma nova galáxia no universo da franquia.