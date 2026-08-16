'Frozen 3', 'Os Incríveis 3' e mais: veja anúncios da Disney e Pixar na D23

Frozen 3, Os Incríveis 3 e Zootopia 3 estão entre as sequências confirmadas pelo estúdio durante o painel (Reprodução/Redes Sociais)
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Publicado em 16 de agosto de 2026 às 18h16.
Última atualização em 16 de agosto de 2026 às 18h21.
A Disney e a Pixar usaram a D23, evento anual da companhia realizado na Califórnia, para revelar o line-up de filmes, séries e live-actions que chegam aos cinemas e ao streaming entre 2027 e 2029.
A lista inclui sequências de franquias consagradas, adaptações e projetos inéditos. Veja abaixo o que foi anunciado.
Um dos anúncios mais celebrados pelos fãs, o novo filme da franquia mostra o casamento de Anna e Kristoff e introduz personagens inéditos, incluindo uma vilã, ainda não revelada, capaz de rivalizar com Elsa. A estreia está marcada para novembro de 2027.
sem querer ofender frozen 2 mas NOSSA é nítido que esse teaser de frozen 3 tem uma direção e montagem mais precisa sobre o plotporque a equipe já tem uma noção clara do que o filme será. diferente do teaser de frozen 2 que foi feito sem ter filme nenhum pic.twitter.com/HFYiribKu9
— sophia ❄️ (@snowflakestormy) August 15, 2026
Depois do sucesso global do segundo filme, lançado no ano passado, a Disney confirmou uma terceira animação da franquia, que dará continuidade à história de Judy e Nick. A produção ainda não tem data de lançamento.
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A Pixar anunciou a sequência de uma de suas franquias mais populares, com estreia prevista para junho de 2028. Desta vez, os protagonistas serão Flecha e Violeta, filhos do casal Pera.
Segundo o diretor Pete Docter, os dois tentam provar que estão prontos para serem heróis de verdade e passam a sair escondidos à noite para proteger a cidade — o que não é bem recebido pelos pais. O filme também acompanhará Bob, que enfrenta dificuldades para encontrar seu lugar em um mundo de Supers que, segundo Docter, talvez o tenha superado.
A sequência acompanhará Miguel já na faculdade e deve trazer o retorno do vilão Ernesto de la Cruz em busca de vingança. O lançamento está previsto para novembro de 2029, e a Pixar divulgou a primeira arte oficial do longa.
O filme baseado na série australiana chega aos cinemas em agosto de 2027, com estreia marcada para o dia 6. A produção marca uma mudança no estilo visual da franquia: enquanto a série de televisão é feita em 2D, a versão para os cinemas será em 3D.
Queen Latifah e Denis Leary divulgaram prévias da nova animação da franquia, que traz de volta Manny, Sid, Diego e Ellie em uma aventura envolvendo dinossauros e lava. O filme também apresenta o esquilo Scrat, um bebê Scrat e um novo primo gigantesco, o Scrat Jurássico. A estreia está marcada para 5 de fevereiro de 2027.
New teaser for ‘Ice Age: boiling point’ revealed at D23 and wtf did they do to scrat!!! pic.twitter.com/BcTZzAXiDP
— Rece W (@ReceWeinberg) August 15, 2026
Nova produção original da Pixar, Gatto foi apresentada na D23 e conta a história de um gato preto que vive em Veneza, na Itália, e precisa se acertar com Rocco, líder felino da máfia local. A estreia está prevista para 5 de março de 2027.
NEW TRAILER FOR #GATTO FROM #D23
(via Aussie Disney Girl on YouTube) pic.twitter.com/KZTlGr146W
— D001 (@_itsamedfffaz) August 15, 2026
A Disney confirmou um novo filme de "Os Simpsons", com estreia prevista para setembro de 2027.
First poster for ‘THE NEW SIMPSONS MOVIE’
Releasing in theaters on September 3, 2027. pic.twitter.com/4TIo7CZHJt
— Popped🍿 @ D23 (@PoppedNews) August 14, 2026
Codirigido por Trevos Jimenez e Jesse Andrews, o longa tem estreia prevista para 2028.
Lisa Kudrow e Mira Sorvino reprisaram seus papéis de "Romy & Michele: Amigas do Ensino Médio" na D23, após finalizarem as filmagens da sequência, e deram uma prévia de suas personagens ao público presente no evento.
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A adaptação em live-action de "Enrolados" teve seu primeiro trailer exibido, com exclusividade, ao público presente na D23. Teagan Croft interpreta Rapunzel e Milo Manheim vive Flynn Rider. O filme chega aos cinemas em 31 de março de 2028.
Walker Scobell, protagonista da série do Disney+, subiu ao palco do Honda Center para apresentar o trailer da terceira temporada.
#D23 PERCY JACKSON pic.twitter.com/2DPtvox24S
— Space Cowboy (@kristbozaia) August 15, 2026
Maia Kealoha, estrela do live-action de "Lilo & Stitch", revelou que a sequência estreia em 28 de maio de 2028 e dará continuidade à história de sua personagem e do bichinho. A produção contará com a presença de Angel, a amiga alienígiena cor-de-rosa de Stitch.
O Disney+ anunciou a produção de uma série baseada no game criado por Tetsuya Nomura. A produção reimagina a aventura de Kingdom Hearts com uma história inédita, aumentando o universo enquanto presta homenagem aos personagens que conquistaram fãs ao redor do mundo.
Disney and Pixar's Coco will join Kingdom Hearts IV, launching in late 2027! #D23 pic.twitter.com/xBnPjzIxNj
— IGN (@IGN) August 15, 2026
Jon Favreau apresentou uma prévia da minissérie de três episódios, que estreia no Disney+ em fevereiro de 2027.
First look at OSWALD
Feb 2027 pic.twitter.com/SEMSlGeT07
— Offhand Disney @ D23 (@OffhandDisney) August 15, 2026
Quase três anos após a primeira temporada, a série ganhou o trailer de sua continuação durante o evento. A nova fase acompanha Ahsoka Tano (Rosario Dawson) e sua aprendiz Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) em uma jornada por um mundo misterioso e perigoso, enquanto seus aliados enfrentam o Grande Almirante Thrawn (Lars Mikkelsen), que busca mergulhar a Nova República em guerra.
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Shawn Levy e Ryan Gosling subiram ao palco para detalhar o novo filme da franquia Star Wars. O canadense interpretará o piloto Kade em uma nova galáxia no universo da franquia.
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