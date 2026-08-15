Quando estreia o novo filme dos X-Men? Marvel anuncia data

A Marvel Studios anunciou que o novo filme dos X-Men será lançado em 5 de maio de 2028. A data foi revelada por Kevin Feige durante a D23, realizada na sexta-feira, 14.

O longa marcará a estreia de uma nova formação dos mutantes no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) e será o primeiro filme próprio dos X-Men produzido pelo estúdio desde que a Disney adquiriu a Fox.

A direção será de Jake Schreier, responsável por “Thunderbolts*”.

Quem está no elenco do novo filme dos X-Men?

Sadie Sink, conhecida por “Stranger Things”, interpretará Jean Grey. Kit Connor, de “Heartstopper”, viverá Ciclope.

A equipe também terá Christopher Abbott, de “Girls”, como Professor Xavier; Samara Weaving, de “Casamento Sangrento”, como Emma Frost; Inde Navarrette, de “Obsessão”, como Vampira; e Maya Boyd, do musical da Broadway “& Juliet”, como Tempestade.

Adam Driver, conhecido pelo papel de Kylo Ren na trilogia mais recente de “Star Wars”, será o vilão Senhor Sinistro.

Feige afirmou que os nomes apresentados durante a D23 ainda não representam o elenco completo da produção. Sink, porém, já apareceu como Jean Grey em “Homem-Aranha: Um Novo Dia”.

Quando estreia o novo filme dos X-Men?

O novo filme dos X-Men tem lançamento marcado para 5 de maio de 2028. A Marvel ainda não divulgou o título oficial da produção.

O que acontecerá com os antigos X-Men?

Antes da estreia do reboot, atores dos filmes produzidos pela Fox retornarão em “Vingadores: Doutor Destino”, que estreia em 17 de dezembro de 2026 nos cinemas brasileiros.

O elenco inclui Patrick Stewart como Professor Xavier, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Ciclope, Rebecca Romijn como Mística, Alan Cumming como Noturno e Kelsey Grammer como Fera.

Channing Tatum, apresentado como Gambit em “Deadpool & Wolverine”, também participará do filme.

A Marvel ainda não explicou como os personagens veteranos estarão ligados à nova formação. Como “Vingadores: Doutor Destino” terá uma trama relacionada ao multiverso, a presença dos antigos atores pode envolver versões de outra realidade.