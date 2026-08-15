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Marvel divulga novo trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'; veja o vídeo

Marvel Studios divulga segundo trailer oficial para "Vingadores: Doutor Destino"; longa-metragem estreia no Brasil em 17 de setembro

"Vingadores: Doutor Destino": pré-venda no Brasil começa em setembro; saiba como comprar ingressos (Divulgação/Marvel)

"Vingadores: Doutor Destino": pré-venda no Brasil começa em setembro; saiba como comprar ingressos (Divulgação/Marvel)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 07h22.

Última atualização em 15 de agosto de 2026 às 08h06.

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A Marvel Studios revelou, neste sábado, 15, o segundo trailer oficial de "Vingadores: Doutor Destino", um dos filmes mais aguardados do Universo Cinematográfico Marvel.

Apresentado por Robert Downey Jr., Chris Evans e Hayley Atwell durante a convenção D23, o vídeo de dois minutos mostra Sue Storm, interpretada por Vanessa Kirby, alertando os heróis sobre a ameaça representada pelo vilão.

O trailer também exibe Reed Richards, vivido por Pedro Pascal, confrontando o Doutor Destino em meio a escombros. Em outra cena, Thor tenta atacar o adversário com o machado Stormbreaker, mas tem o golpe bloqueado e é atingido por um feixe de energia verde.

Na sequência, Destino ergue um grupo de Sentinelas, inimigos clássicos dos X-Men. O longa-metragem será um dos principais filmes da Saga do Multiverso e deve reunir os Vingadores, o Quarteto Fantástico, os Thunderbolts e outros heróis contra o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr..

Veja o segundo trailer oficial de 'Vingadores: Doutor Destino'

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Relembre o primeiro trailer

O primeiro trailer revelou diferentes universos da Marvel lidando com a ameaça representada pelo Doutor Destino. Entre os destaques estão os X-Men liderados pelo Professor Xavier (Patrick Stewart), que enfrentam uma incursão, ou seja, um evento em que dois universos paralelos colidem.

A prévia também mostra o retorno do Quarteto Fantástico e apresenta cenas de personagens já conhecidos e amados pelo público, como Thor (Chris Hemsworth) e os novos Vingadores.

Os clássicos confrontos presentes em todos os filmes da Marvel também não faltaram. As poucas cenas do trailer revelaram lutas de Gambit (Channing Tatum) com Shang-Chi (Simu Liu) e Mística (Rebecca Romijn) contra a nova líder dos Vingadores, Yelena Belova (Florence Pugh).

Nos momentos finais do trailer, para deixar os fãs ainda mais animados, uma das maiores surpresas do longa-metragem é revelada: Steve Rogers (Chris Evans) está de volta. O herói aparece com um novo visual e volta a empunhar o Mjölnir.

Quando estreia 'Vingadores: Doutor Destino'?

"Vingadores: Doutor Destino" estreia em 17 de dezembro de 2026 nos cinemas brasileiros. A direção ficou por conta de Anthony Russo e Joe Russo, responsáveis por "Vingadores: Guerra Infinita" (2018) e "Vingadores: Ultimato" (2019).

A história terá ligação direta em "Vingadores: Guerras Secretas", previsto para 2027.

Como comprar ingressos para 'Vingadores: Doutor Destino'?

A venda de ingressos para "Vingadores: Doutor Destino" acontecerá em duas etapas. Os ingressos serão disponibilizados para salas com o selo Infinity Vision, em 15 de setembro. Depois, em 28 de setembro, a pré-venda será aberta para outros cinemas ao redor do Brasil.

O Infinity Vision é um selo voltado às salas consideradas de maior qualidade para a exibição do longa. A iniciativa faz parte da estratégia da Marvel para oferecer uma experiência premium ao público que vai assistir Vingadores.

Nos Estados Unidos, a pré-venda de ingressos começa nesta sexta-feira, 14, às 13 horas.

Reexibição de 'Vingadores: Ultimato'

Além da busca por uma experiência melhor, a Marvel também encontrou outra maneira de preparar o público para um dos longa-metragens mais aguardados do ano.

"Vingadores: Ultimato" irá retornar aos cinemas com uma versão chamada ENCORE. O filme contará com cenas adicionais e um preview exclusivo de "Vingadores: Doutor Destino". A reexibição está marcada para o dia 25 de setembro.

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