Quem é o piloto que ajudou a evitar queda de avião da Flydubai

O voo FZ1073, da Flydubai, seguia de Dubai para Tel Aviv na quarta-feira, 30, quando uma briga entre os dois pilotos transformou a cabine de comando em uma emergência. Segundo autoridades israelenses, o copiloto esfaqueou o comandante Smit Machchhar e tentou derrubar o avião, que perdeu quase 14 mil pés de altitude em menos de 30 segundos antes de ser desviado para a Arábia Saudita.

O episódio passou a ser investigado por Israel como uma possível tentativa de ataque terrorista. A Flydubai, porém, afirma que as causas e os motivos da ocorrência ainda são desconhecidos e estão sujeitos a uma investigação formal.

Machchhar, de nacionalidade indiana, ficou gravemente ferido durante o confronto. Segundo uma publicação do governo de Israel, ele conseguiu desbloquear a porta da cabine mesmo depois de ser esfaqueado. A abertura permitiu que passageiros israelenses e integrantes da tripulação dos Emirados Árabes Unidos entrassem no cockpit e interviessem.

O avião, com 174 pessoas a bordo, conseguiu pousar em segurança em Tabuk, no noroeste da Arábia Saudita. O comandante foi levado a um hospital da cidade, onde se recupera. Dois pilotos da Flydubai que estavam entre os passageiros também ajudaram a assumir o controle da aeronave.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, chamou Machchhar de herói e afirmou que ele demonstrou coragem mesmo gravemente ferido. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também o classificou como “um verdadeiro herói”.

This man is a hero. Captain Smit Machchhar, the Indian captain of flydubai Flight 1073, fought back after being stabbed in the cockpit. Despite being severely injured, he managed to unlock the cockpit door - allowing Israeli passengers and the Emirati crew to intervene and save… pic.twitter.com/x4W3mtQkag — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2026

Quem é Smit Machchhar

Segundo a Reuters, a aviação não fazia parte dos planos de infância de Machchhar. Nascido em Mumbai, na Índia, ele estudou engenharia têxtil com a intenção de seguir os negócios da família.

Aos 19 anos, durante um seminário sobre aviação, o caminho profissional mudou. Em uma entrevista concedida em 2025, Machchhar contou que o contato com o setor despertou seu interesse por pilotar.

“Ao contrário de muitos aviadores hoje, a aviação não era um sonho de infância. Ela surgiu muito mais tarde na minha vida”, afirmou.

Machchhar passou 11 anos na SpiceJet e chegou à posição de comandante de treinamento de linha, função que incluía orientar pilotos mais jovens. Em 2022, ingressou na Flydubai.

Ao longo de cerca de 15 anos na aviação, acumulou quase 9.750 horas de voo. Nesse período, também enfrentou situações como desvios provocados por emergências médicas e atrasos relacionados a problemas técnicos.

Em uma entrevista, o piloto explicou que sua prioridade em situações desse tipo era garantir a segurança dos passageiros, mesmo que isso significasse atrasar a viagem.

“Atraso não é meu problema. Desde que você esteja saindo da aeronave, é isso que eu quero”, afirmou.

'Quando você sai da cabine, acabou'

Machchhar também dizia preferir manter a aviação restrita ao ambiente de trabalho. Depois de deixar o cockpit, segundo ele, a intenção era voltar à rotina pessoal e não continuar falando sobre a profissão.

“Quando visto o uniforme, é sem bobagem: faça seu trabalho e termine o trabalho. Quando você sai da cabine, acabou. Pare de pensar nisso. Outra pessoa precisa de você agora. As crianças estão lá. Elas querem brincar com você”, afirmou.

Na quarta-feira, a situação exigiu justamente o contrário. Mesmo ferido dentro da cabine, Machchhar conseguiu agir para permitir a entrada de outras pessoas no cockpit. Segundo o governo de Israel, passageiros israelenses e tripulantes emiradenses ajudaram a conter o copiloto e evitar que a aeronave caísse.

A sequência exata dos acontecimentos e a motivação do copiloto continuam sob investigação. Até o momento, a Flydubai não confirmou uma motivação para o confronto e pediu que não sejam feitas especulações enquanto a apuração estiver em andamento.