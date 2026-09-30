Por que Anne Hathaway aconselhou os pais a não assistirem 'Verity'?

A estreia de "Verity" nos cinemas nesta semana leva às telas uma das histórias mais intensas de Colleen Hoover. Sabendo disso, Anne Hathaway, que interpreta a personagem-título, já deu um aviso aos próprios pais: talvez seja melhor eles passarem longe da sessão.

Anne Hathaway deu o conselho aos pais

Segundo a atriz, seus pais perguntaram quando aconteceria a estreia de "Verity". A situação fez Hathaway lembrar da experiência anterior com "Uma Ideia de Você", quando os dois compareceram à première.

Desta vez, porém, ela decidiu fazer um alerta antes do convite. Hathaway contou que disse aos pais que talvez eles não precisassem comparecer à estreia. "Quer saber, pessoal? Acho que talvez vocês não precisem vir a esta", contou a atriz sobre o conselho que deu aos pais.

O pai respondeu que estava tudo bem, especialmente porque, dias antes, interrompeu a escuta do audiobook depois de se deparar com algumas das cenas mais explícitas da trama.

A obra original possui conteúdo sexual explícito e é recomendada para maiores de 18 anos na versão disponibilizada pela Audible.

Sobre o que é 'Verity'?

"Verity" acompanha Lowen Ashleigh, uma escritora interpretada por Dakota Johnson, que é contratada para concluir a série de livros de Verity Crawford, personagem de Hathaway.

Ao chegar à casa da autora, Lowen encontra um manuscrito autobiográfico que revela acontecimentos perturbadores envolvendo Verity, seu marido Jeremy, interpretado por Josh Hartnett, e a família do casal.

Dirigido por Michael Showalter, o filme adapta o thriller publicado por Colleen Hoover em 2018.

A produção chegou aos cinemas do Brasil nesta quarta-feira, 30.

Veja o trailer de 'Verity'